Принц Гаррі стурбований здоров'ям принца Філіпа і готовий до термінового вильоту в Британію, — ЗМІ (фото)
Герцог Сассекський вже замовив приватний літак, щоб вилетіти в Лондон за першої необхідності.
Принц Гаррі стурбований станом здоров'я свого діда, принца Філіпа, і планує терміново вилетіти до Британії, якщо стан чоловіка королеви Єлизавети II погіршиться.
Про це повідомила газета The Mirror.
За інформацією видання, Герцог Сассекський вже замовив приватний літак, щоб вилетіти в Лондон за першої необхідності. Його постійно інформують, як розвивається ситуація.
Зараз принц Гаррі перебуває на самоізоляції разом із дружиною Меган Маркл і сином Арчі, щоб у разі необхідності відразу ж відправитися в дорогу.
Як відомо, чоловік королеви Великобританії Єлизавети II, 99-річний принц Філіп потрапив у лікарню через погане самопочуття. Його помістили в лондонську приватну лікарню короля Едуарда VII. Повідомлялося, що госпіталізація є запобіжним засобом, яку розпочали за порадою лікаря Філіпа.
Видання інформує, незважаючи на те, що в Букінгемському палаці наполягають, що госпіталізація була заходом безпеки, принц Філіп залишиться в лікарні на вихідні, і можливо наступного тижня.
Чи пов'язане його перебування в лікарні з раніше наявними захворюваннями не повідомляється.
Нагадаємо, 9 січня 94-річна королева Великобританії Єлизавета II та її 99-річний чоловік принц Філіп отримали перші дози вакцини від коронавірусу.
Стало відомо, як принц Філіп збирається відсвяткувати свій день народження всоте. Принц зізнався, що не дуже любить свій день народження, а тому не хоче ніякого галасу з цього приводу.
Букінгемський палац підтвердив, що його традиційні вечірки в саду в цьому році не проводимуть. Ці заходи вважаються яскравою подією в королівському літньому календарі та відвідуються десятками тисяч чоловік. Минулого року ці вечірки також скасували.