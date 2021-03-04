99-річний принц Філіп переніс операцію на серці

Чоловік королеви Великобританії Єлизавети II залишиться в клініці ще кілька днів.

Принц Філіп, чоловік королеви Великобританії Єлизавети II, переніс операцію на серці.

Про це 4 березня повідомляє ВВС News із посиланням на заяву Букінгемського палацу.

Зазначається, що 99-річний принц Філіп успішно "переніс процедуру" в зв'язку з виявленою у нього раніше кардіологічною проблемою.

Принц Філіп залишиться в клініці ще кілька днів, уточнює видання.

До речі, у 2011 році принцу Філіпу було зроблено аортокоронарне шунтування.

Принц Філіп був госпіталізований в лікарню короля Едуарда VII в Лондоні після того, як йому стало зле 16 лютого. З огляду на його поважний вік, було ухвалене рішення, що чоловік королеви повинен перебувати під наглядом лікарів. 1 березня 99-річного Філіпа перевели з лікарні короля Едуарда VII до лікарні Святого Варфоломія.

Герцог Единбурзький, якому 10 червня виповниться 100 років, пішов із державної служби в 2017 році. Він і королева проводять ізоляцію у Віндзорському замку, хоча до спалаху коронавірусу принц Філіп під час своєї пенсії проживав здебільшого на Вуд Фарм у маєтку Сандрінгем у Норфолку.