"Никаких запрещенных тем". В Сети появился тизер интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри

По словам телеведущей, рассказ Меган о 20 месяцах жизни при дворе будет "шокирующим". Для беседы беременная герцогиня нарядилась в платье от Армани за 4700 долларов.

7 марта на канале CBS выйдет интервью Меган Маркл и принца Гарри 67-летней Опре Уинфри, которое с 90 минут продлили до двух часов, передает The Daily Mail. В прессе уже появились первые фото беседы, а также анонс разговора, который, судя по тому, что попало в 30-секундный видеотизер, будет весьма откровенным и, возможно, даже скандальным в плане обнародованных фактов.

Так, представителей королевского двора Великобритании предупреждают, чтобы они "прятались за диваном".

В ролике принц Гарри говорит, что увез семью в Лос-Анджелес, памятуя об истории своей матери, погибшей 23 года назад, и таким образом он хотел защитить жену и сына. 2020 год он назвал "невероятно трудным для них двоих", но отметил, что они с Меган "есть друг у друга", в то время как Диана была одна, когда ее преследовали пресса и папарацци и "проходила через весь этот процесс одна".

[ + – ] Вместо полутора часов Опра Уинфри разговаривала с герцогами Сассекскими два часа Фото: Скриншот/CBS

Сама Маркл во время тизера молчит, но Опра спрашивает, заставил ли дворец герцогиню замолчать. По словам телеведущей, в беседе не было никаких запрещенных тем, и пара расскажет "некоторые довольно шокирующие вещи", которые расстроят королеву, принца Чарльза и принца Уильяма.

Жена принца Гарри выбрала для беседы, записанной в саду дома герцогов в Лос-Анджелесе, платье от Армани за 4700 долларов. Образ дополнила простыми туфлями на каблуке от дизайнера Aquazurra и надела ожерелье от дизайнера Pippa Small. Она выглядит очень эмоциональной, держа руки на округлившемся животе, либо же мужа за руку, и, как утверждает Опра, зрителей ждет "шокирующий" рассказ о 20 месяцах жизни Меган в королевской семье.

Сама телеведущая уже рассказала своим друзьям, что интервью с герцогами было "лучшим из того, что она когда-либо делала".

В Букингемском дворе по поводу интервью пока молчат. Известно только, что недавно королева лишила внука и его жену всех полномочий, на что тот ответил, что все равно будет служить обществу.

За 24 часа до трансляции интервью в Великобритании выйдет ежегодное послание Елизаветы II, в которой она, среди прочего, продемонстрирует поддержку со стороны принца Чарльза и Камиллы, герцогини Корнуоллской, принца Уильяма и Кейт, герцогини Кембриджской, и Софи, графини Уэссекской.

Королевская семья также примет участие в шоу "Празднование Дня Содружества", организованном телеведущей Анитой Рани, чтобы поделиться своим видением важности связей Британии с Содружеством.

В понедельник, 1 марта, после выхода тизера, пошли слухи о том, что некоторые моменты интервью Опры с герцогами будут отредактированы или переснять, чтобы не усугубить разлад с королевским двором, а также учитывая состояние 99-летнего принца Филиппа. Однако это маловероятно, пишут журналисты.

Напомним, принц Гарри в 17-минутном интервью Джеймсу Кордену рассказал о первом слове своего сына, а также поделился информацией о подарке королевы на Рождество для правнука.

Интервью Меган и Гарри Опре Уинфри станет их первым большим публичным разговором после "Мегзита" и грозит обернуться окончательным разрывом с родственниками принца из-за возможного озвучивания очень скандальных подробностей жизни в стенах дворца.