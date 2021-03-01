"Жодних заборонених тем". У мережі з'явився тизер інтерв'ю герцогів Сассекських Опрі Вінфрі

За словами телеведучої, розповідь Меган про 20 місяців життя при дворі буде "шоковим". Для бесіди вагітна герцогиня вбралася в сукню від Армані за 4 700 доларів.

7 березня на каналі CBS вийде інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі 67-річній Опрі Вінфрі, яке з 90 хвилин продовжили до двох годин, передає The Daily Mail. У пресі вже з'явилися перші фото бесіди, а також анонс розмови, яка, судячи з того, що потрапило в 30-секундний відеотизер, буде вельми відвертою і, можливо, навіть скандальною в плані оприлюднених фактів.

Так, представників королівського двору Великобританії попереджають, щоб вони "ховалися за диваном".

У ролику принц Гаррі каже, що відвіз сім'ю в Лос-Анджелес, пам'ятаючи про історію своєї матері, яка загинула 23 роки тому, і таким чином він хотів захистити дружину та сина. 2020 рік він назвав "неймовірно важким для них двох", але зазначив, що вони з Меган "є одне в одного", у той час як Діана була одна, коли її переслідували преса та папарацці й "проходила через весь цей процес одна".

[ + – ] Замість півтори години Опра Вінфрі розмовляла з герцогами Сассекськими дві години Фото: Скриншот/CBS

Власне Маркл під час тизеру мовчить, але Опра запитує, чи змусив палац герцогиню замовкнути. За словами телеведучої, у бесіді не було жодних заборонених тем, і пара розповість "деякі досить шокові речі", які засмутять королеву, принца Чарльза та принца Вільяма.

Дружина принца Гаррі вибрала для бесіди, записаної в саду будинку герцогів у Лос-Анджелесі, сукню від Армані за 4 700 доларів. Образ доповнила простими туфлями на підборах від дизайнера Aquazurra й одягла намисто від дизайнера Pippa Small. Вона виглядає дуже емоційною, тримаючи руки на кругленькому животу, або ж чоловіка за руку, і, як стверджує Опра, глядачів чекає "шокова" розповідь про 20 місяців життя Меган у королівській родині.

Власне телеведуча вже розповіла своїм друзям, що інтерв'ю з герцогами було "кращим із того, що вона коли-небудь робила".

У Букінгемському дворі з приводу інтерв'ю поки мовчать. Відомо тільки, що нещодавно королева позбавила онука та його дружину всіх повноважень, на що той відповів, що все одно служитиме суспільству.

За 24 години до трансляції інтерв'ю у Великобританії вийде щорічне послання Єлизавети II, в якому вона, серед іншого, продемонструє підтримку з боку принца Чарльза та Камілли, герцогині Корнуольської, принца Вільяма та Кейт, герцогині Кембриджської, і Софі, графині Вессекської.

Королівська родина також візьме участь у шоу "Святкування Дня Співдружності", організованому телеведучою Анітою Рані, щоб поділитися своїм баченням важливості зв'язків Британії зі Співдружністю.

У понеділок, 1 березня, після виходу тизеру, поширилися чутки про те, що деякі моменти інтерв'ю Опри з герцогами будуть відредаговані або перезняті, щоб не погіршити стосунки з королівським двором, а також з огляду на стан 99-річного принца Філіпа. Однак це малоймовірно, пишуть журналісти.

Нагадаємо, принц Гаррі в 17-хвилинному інтерв'ю Джеймсу Кордену розповів про перше слово свого сина, а також поділився інформацією про подарунок королеви на Різдво для правнука.

Інтерв'ю Меган і Гаррі Опрі Вінфрі стане їхньою першою великою суспільною розмовою після "Мегзіту" й загрожує обернутися остаточним розривом із родичами принца через можливе озвучування дуже скандальних подробиць життя в стінах палацу.