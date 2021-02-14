Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что ждут второго ребенка (фото)

Принца Гарри и Меган Маркл очень рады тому, что они снова станут родителями.

Британский принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка. Об этом изданию People в День святого Валентина рассказал официальный представитель семейства.

"Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут своего второго ребенка", — сказал представитель пары.

Арчи, первому ребенку принца Гарри и Меган Маркл, 6 мая исполнится 2 года.

Фотографией супругов, на которой у Меган Маркл виднеется уже немаленький живот, поделился в Instagram Мизан Гарриман, старый друг и фотограф семейства.

"Мег, я был на вашей свадьбе и стал свидетелем начала этой истории любви, и, друзья мои, для меня большая честь запечатлеть ее развитие. Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с радостной новостью!", — написал Гарриман.

[ + – ] Меган Маркл снова беременна

Отметим, в ноябре Меган Маркл рассказала, что летом 2020 года у нее случился выкидиш, когда она вместе с мужем и ребенком переехала в Лос-Анджелес.

Напомним, недавно стало известно, что Меган Маркл убрала свое имя со свидетельства о рождении сына Арчи, оставив вместо него только титул "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская".

А до этого сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл всерьез задумались над тем, чтобы уйти из соцсетей. Свое решение они пояснили тем, что ранее неоднократно подвергались издевательствам, а Меган говорила о "почти невыносимом" опыте онлайн-троллинга. Она также упоминала, что была "самым ненавидимым в соцсетях человеком в 2019 году".