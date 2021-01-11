Меган Маркл и принц Гарри решили отказаться от соцсетей

Уже сейчас герцоги Сассекские перестали обновлять свою страницу в Instagram

Принц Гарри и Меган Маркл всерьез задумались над тем, чтобы уйти из соцсетей. Об этом сообщил источник, близкий к герцогу и герцогине Сассекским. Об этом пишет The Sunday Times.

Ранее они перестали обновлять свой официальный Instagram, который вели как члены королевской семьи, и даже несмотря на это, там все еще сохраняется 10 миллионов подписчиков.

Теперь принц Гарри и Меган планируют отказаться и от своих аккаунтов в Twitter и Facebook. Свое решение они пояснили тем, что ранее неоднократно подвергались издевательствам, а Меган говорила о "почти невыносимом" опыте онлайн-троллинга. Она также упоминала, что была "самым ненавидимым в соцсетях человеком в 2019 году".

Теперь они отвергают социальные сети как часть своей новой "прогрессивной роли" в Америке и "не планируют" использовать социальные сети для своего нового фонда Archewell Foundation и "очень маловероятно" вернуться на платформы в личном качестве.

Герцоги Сассекские – не первые, кто решил уйти из соцсетей. В начале января итальянский бренд Bottega Veneta без объяснения причин удалил официальные аккаунты в Twitter, Instagram и Facebook.

Не исключено, что на них также повлияла ситуация с Дональдом Трампом, чьи аккаунты были забанены на всех платформах и чьи попытки пробиться обратно к аудитории в Сети продемонстрировали его зависимость от соцсетей.

Впрочем, пара подписала многолетние многомиллионные контракты со Spotify и Netflix, планирует выпустить серию подкастов и документальные фильмы, а эти площадки от соцсетей не отказывались, так что вполне может быть, что принц Гарри и Меган Маркл так или иначе еще вернуться в виртуальную жизнь.