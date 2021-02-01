Меган Маркл убрала из свидетельства о рождении сына Арчи свое имя

Представитель герцогов Сассекских заявил, что такое решение было продиктовано королевским дворцом.

Меган Маркл убрала свое имя со свидетельства о рождении сына Арчи, оставив вместо него только титул "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская", передает The Sun.

В прессе уже от метили, что такой шаг жены принца Гарри можно считать проявлением неуважения к герцогам Кембриджским, ведь Кейт вписала свое имя в свидетельства всех своих троих детей. Вместе с тем, такой шаг герцогини повторяет то, что делал ее покойная свекровью. Принцесса Диана в свидетельствах о рождениях обеих сыновей указана как "Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская".

Фото: Скриншот/The Sun

Королевский репортер Омид Скоби, один из соавторов нашумевшей книги "В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи", в своем Twitter опубликовал комментарий представителя герцогов Сассекских, который заявил, что решение об изменении свидетельства о рождении было "продиктовано дворцом". Оно было внесено 5 июня 2019 года в разгар слухов между Гарри, Меган и остальными членами королевской семьи.

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По мнению бывшего пресс-секретаря королевы Дики Арбитера, такой поступок мог быть "ранней частью их плана".

Принц Гарри и Меган Маркл 8 января объявили о том, что решили сложить с себя полномочия представителей королевской семьи. Об этом они написали в Instagram.

"Мы намерены отказаться от должности «старших» членов королевской семьи и работать над достижением финансовой независимости, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву… Теперь мы планируем сбалансировать время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять свой долг перед Королевой, Содружеством и нашим покровительством. Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевской традиции, в которой он родился, а также предоставит нашей семье пространство, чтобы сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации", – говорилось в публикации.

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По мнению СМИ и приближенных к королевской семье источников, одной из причин такого решения стали натянутые отношения Меган Маркл с остальными членами семьи мужа.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл всерьез задумались над тем, чтобы уйти из соцсетей. Свое решение они пояснили тем, что ранее неоднократно подвергались издевательствам, а Меган говорила о "почти невыносимом" опыте онлайн-троллинга. Она также упоминала, что была "самым ненавидимым в соцсетях человеком в 2019 году".