Меган Маркл прибрала зі свідоцтва про народження сина Арчі своє ім'я

Представник герцогів Сассекських заявив, що таке рішення було продиктовано королівським палацом.

Меган Маркл прибрала своє ім'я зі свідоцтва про народження сина Арчі, залишивши замість нього тільки титул "Її Королівська Вельможність герцогиня Сассекська", передає The Sun.

У пресі вже зазначили, що такий крок дружини принца Гаррі можна вважати проявом неповаги до герцогів Кембриджських, адже Кейт вписала своє ім'я у свідоцтва всіх своїх трьох дітей. Разом із тим, такий крок герцогині повторює те, що робила її покійна свекруха. Принцеса Діана в свідоцтвах про народженнях обох синів вказана як "Її Королівська Вельможність принцеса Уельська".

Фото: Скриншот/The Sun

Королівський репортер Омід Скобі, один із співавторів популярної книги "У пошуках свободи: Гаррі, Меган і створення сучасної королівської сім'ї", у своєму Twitter опублікував коментар представника герцогів Сассекських, який заявив, що рішення про зміну свідоцтва про народження було "продиктовано палацом". Воно було внесено 5 червня 2019 року в розпал чуток між Гаррі, Меган й іншими членами королівської сім'ї.

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На думку колишнього прес-секретаря королеви Дікі Арбітера, такий вчинок міг бути "ранньої частиною їх плану".

Принц Гаррі та Меган Маркл 8 січня оголосили про те, що вирішили скласти із себе повноваження представників королівської сім'ї. Про це вони написали в Instagram.

"Ми маємо намір відмовитися від посади «старших» членів королівської сім'ї та працювати над досягненням фінансової незалежності, продовжуючи водночас повністю підтримувати Її Величність Королеву... Тепер ми плануємо збалансувати час між Сполученим Королівством та Північною Америкою, продовжуючи виконувати свій обов'язок перед Королевою, Співдружністю та нашим заступництвом. Цей географічний баланс дозволить нам виховувати нашого сина з вдячністю до королівської традиції, в якій він народився, а також надасть нашій родині простір, щоб зосередитися на наступному розділі, враховуючи запуск нашої нової благодійної організації", — говорилося в публікації.

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На думку ЗМІ та наближених до королівської сім'ї джерел, однією з причин такого рішення стали напружені взаємини Меган Маркл з іншими членами сім'ї чоловіка.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл всерйоз задумалися над тим, щоб піти із соцмереж. Своє рішення вони пояснили тим, що раніше неодноразово піддавалися знущанням, а Меган говорила про "майже нестерпний" досвід онлайн-троллінгу. Вона також згадувала, що була "найненависнішою в соцмережах людиною в 2019 році".