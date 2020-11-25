Меган Маркл рассказала, что потеряла ребенка после переезда в Лос-Анджелес

Герцогиня Сассекская отметила, что о потере ребенка не принято говорить вслух, что, по ее мнению, неправильно

Меган Маркл дала откровенное интервью NYtimes, рассказав о том, что пережила выкидыш в июле 2020 года, когда вместе с мужем и ребенком переехала в Лос-Анджелес.

Герцогиня Сассекская и принц Гарри отошли от дела королевской семьи Великобритании и переехали в Лос-Анджелес, где обзавелись собственным домом. Однако, по словам Меган, они с мужем, принцем Гарри, пережили печальное событие – потерю ребенка: у герцогини случился выкидыш.

Она рассказала, что как раз меняла памперс малышу Арчи, когда почувствовала резкую судорогу и "упала на пол с ребенком на руках. Я напевала колыбельную, чтобы мы оба успокоились. Веселая мелодия резко контрастировала с моим чувством, что что-то не так", — отметила Меган.

"Когда я держала своего первенца, я знала, что теряю второго", — рассказала она. Неизвестно, сколько недель была беременна Меган, но у большинства женщин выкидыши случаются в первые три месяца беременности.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри в Лос-Анджелесе

Герцогиня рассказала, что муж доставил ее в больницу и они вместе пережили эту потерю.

"Потеря ребенка означает практически непереносимое горе, которое испытывают многие, но о котором мало кто говорит. Испытывая боль от этой потери, мы с мужем обнаружили, что в комнате из 100 женщин от 10 до 20 из них пережили выкидыш. Однако, несмотря на ошеломляющую общность этой боли, разговор об этом остается табу, пронизанным необоснованным стыдом", — считает Меган.

Герцогиня призвала всех в День благодарения спросить других людей, все ли у них в порядке. "Как бы мы ни расходились во мнениях, как бы мы ни были физически далеки друг от друга, истина заключается в том, что мы связаны больше, чем когда-либо, из-за всего, что мы пережили в этом году. Мы привыкаем к новой норме, где лица скрыты масками, но это заставляет нас смотреть друг другу в глаза — иногда наполненные теплом, иногда слезами. Впервые за долгое время существования человечества мы действительно видим друг друга. Мы в порядке? Мы будем в порядке", — заключила она.

[ + – ] Меган Маркл, принц Гарри и малыш Арчи

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