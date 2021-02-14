Принц Гаррі і Меган Маркл оголосили, що чекають на другу дитину (фото)

Принца Гаррі і Меган Маркл дуже раді тому, що вони знову стануть батьками.

Британський принц Гаррі і Меган Маркл чекають на другу дитину. Про це виданню People в День святого Валентина розповів офіційний представник сімейства.

"Ми можемо підтвердити, що Арчі буде старшим братом. Герцог і герцогиня Сассекські дуже раді, що чекають свою другу дитину", — сказав представник пари.

Арчі, першій дитині принца Гаррі і Меган Маркл, 6 травня виповниться 2 роки.

Фотографією подружжя, на якій у Меган Маркл видніється вже немаленький живіт, поділився в Instagram Мізан Гарріман, старий друг і фотограф сімейства.

"Мег, я був на вашому весіллі і став свідком початку цієї історії кохання, і, друзі мої, для мене велика честь відобразити її розвиток. Вітаємо герцога і герцогиню Сассекських з радісною новиною!", — написав Гарріман.

[ + – ] Меган Маркл знову вагітна

Відзначимо, в листопаді Меган Маркл розповіла, що влітку 2020 року вона втратила дитину, коли разом з чоловіком переїхала в Лос-Анджелес.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Меган Маркл прибрала своє ім'я зі свідоцтва про народження сина Арчі, залишивши замість нього тільки титул "Її Королівська Високість герцогиня Сассекська".

А до цього повідомлялося, що принц Гаррі і Меган Маркл всерйоз задумалися над тим, щоб піти з соцмереж. Своє рішення вони пояснили тим, що раніше неодноразово піддавалися знущанням, а Меган говорила про "майже нестерпний" досвід онлайн-троллінгу. Вона також згадувала, що була "найбільш ненависною в соцмережах людиною в 2019 році".