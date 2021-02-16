Меган Маркл и принц Гарри дадут интервью Опре Уинфри, за которое могут поплатиться

В Букингемском дворце об интервью знают, но комментариев пока не дают.

Меган Маркл и принц Гарри дадут интервью американской телеведущей Опре Уинфри о родительстве, браке и жизни под давлением общественности, сообщает Hello.

Герцоги Сассекские появятся в специальном выпуске в прайм-тайм, который выйдет в эфир в воскресенье, 7 марта, на канале CBS Television Network.

"Уинфри будет беседовать с Меган, герцогиней Сассекской, в широком интервью, охватывающем все: от вступления в королевскую жизнь, брака, материнства, благотворительной деятельности до того, как она справляется с жизнью в режиме интенсивного общественного давления. Позже к ним присоединится принц Гарри, когда они будут рассказывать своем переезде в Соединенные Штаты, а также о своих будущих надеждах и мечтах о расширяющейся семье", – говорится в официальном заявлении CBS.

Примечательно, что это интервью состоится ровно через год после того, как герцоги Сассекские появились на публике в составе королевской семьи. Они посетили службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в марте 2020 года. Программа выйдет в эфир за шесть недель до 95-летия королевы и накануне празднования 100-летия принца Филиппа.

Для Меган эта беседа станет первой публичной с момента ее помолвки с принцем Гарри в ноябре 2017 года. Кстати, Опра Уинфри была среди гостей на свадьбе Гарри и Меган в Виндзоре в мае 2018 года.

[ + – ] Опра Уинфри на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

В Букингемском дворце такой новости вряд ли обрадовались: решение принять участие в интервью рискует рассердить и поставить в неловкое положение королевскую семью. Это также может усилить разногласия между Гарри и его братом, принцем Уильямом, и женой Уильяма, герцогиней Кембриджской. Однако комментариев по этому поводу представители монархов пока не дают.

Герцоги Сассекские в результате 90-минутных откровений на шоу Уинфри рискуют потерять все оставшиеся привилегии, передает Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к королевскому двору.

По его словам, королева Елизавета II может попросить Гарри и Меган сложить с себя обязанности патронов благотворительных организаций, а принц и вовсе рискует лишиться всех почетных воинских званий. Правда, всего несколько дней назад друзья принца заявили о его решимости сражаться, в частности, за его воинские звания: капитан-генерал морской пехоты, почетный командир авиации Королевских ВВС Хонингтон в Бери-Сент-Эдмундс и главнокомандующий малых кораблей и водолазов Королевского флота.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что ждут второго ребенка. Заявление было сделано ровно через 37 лет после того, как о своей второй беременности поведала миру принцесса Диана.