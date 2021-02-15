Беременная вторым ребенком Меган Маркл пошла по стопам принцессы Дианы (фото)

Пара специально держала новость о пополнении в секрете, чтобы отдать дань уважения матери принца Гарри принцессе Диане

Меган Маркл, объявившая накануне о том, что у ее первенца Арчи скоро появятся брат или сестра, не случайно выбрала дату для того, чтобы представить общественности эту новость.

Дело в том, что таким образом Гарри и его жена решили в очередной раз почтить принцессу Диану, которая 37 лет назад, 13 февраля, объявила о том, что беременна вторым ребенком, а уже 14 февраля эта новость была в газетах. Врачи говорили, что у принца Чарльза и его супруги родится девочка, но на свет появился Гарри.

На этом моменте акцентировал внимание биограф герцогов Сассекских Омид Скоби, автор книги "В поисках свободы". Он разместил в Twitter скрин публикации, на котором изображена улыбающаяся принцесса Диана.

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В заявлении пары о второй беременности, опубликованном вместе с новой фотографией, сделанной их другом Мизаном Харриман, отмечается, что маленький Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, первый ребенок Сассексов, будет старшим братом. На снимке видно уже заметно округлившийся живот герцогини.

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Когда именно ребенок появится на свет, а также его пол не сообщается. Как известно, Гарри и Меган держали в секрете пол Арчи до его рождения, а принцы Уильям и Кейт Миддлтон сделали то же самое со своими тремя детьми.

Напомним, Меган Маркл не поедет летом в Великобританию, чтобы участвовать в торжествах по случаю 100-летнего юбилея принца Филлипа и 95-летия королевы Елизаветы II. Она объяснила это тем, что не хочет расставаться с сыном Арчи, а лететь с ним боится из-за коронавируса. Теперь же очевидно, что одной из причин стала и вторая беременность герцогини.