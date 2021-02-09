Меган Маркл нашла причину, чтобы не появляться на юбилее королевы Елизаветы II

Принц Гарри полетит в Великобританию один. Это будет его первая встреча с родственниками после "Мегзита" и переезда в Северную Америку.

Жена принца Гарри Меган Маркл не поедет летом в Великобританию, чтобы участвовать в торжествах по случаю 100-летнего юбилея принца Филлипа и 95-летия королевы Елизаветы II, передает The Daily Mail со ссылкой на слова втора книги "В поисках свободы" Омида Скоби.

По его словам, герцог Сассекский отправится на туманный Альбион один. Причем этот визит станет первым после "Мегзита", когда Гарри и Меган сложили с себя королевские полномочия и улетели сначала в Канаду, а затем перебрались в Калифорнию, где живут в Санта-Барбаре в особняке за $14 млн.

Чтобы предотвратить слухи о том, что Меган специально не поедет к родственникам мужа, демонстрируя тем самым свое пренебрежение, Скоби подчеркнул, что такое решение герцогини связано с нежеланием расставаться с маленьким сыном Арчи, которого в условиях пандемии она якобы боится брать в дальнее путешествие.

"Если бы Меган решила не присутствовать на мероприятии без причины, это действительно было бы пренебрежением к ее королевским родственникам и означало бы дно в отношениях между королевской семьей и Сассексами", – пояснил королевский биограф, добавив, что она обязательно оправит роскошный букет для королевы.

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Что касается Арчи, то своих британских родственников он видел в последний раз, когда ему было всего полгода. Сейчас малыш общается с ними с помощью Zoom. Так королева Великобритании может хотя бы на расстоянии видеть правнука.

Королевские дипломаты, узнав, что Меган не будет на мероприятиях, вздохнули с облегчением, поскольку публика не станет отвлекаться от торжественных мероприятий, чтобы внимательно следить, как ведут себя герцоги Сассекские с другими членами королевской семьи.

Принц Гарри должен прибыть в Великобританию в июле не только для того, чтобы поздравить бабушку и дедушку, но и для открытия статуи принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце, которую он вместе с братом Уильяммом заказал в память о матери.

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Гарри, Меган и Арчи с ноября 2019 года жили в Северной Америке, сначала в Канаде, а затем в Калифорнии. В то время как пара вернулась в Великобританию в начале марта для последнего раунда официальных встреч и встреч, Арчи, которому в мае исполнится два года, их не сопровождал.

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Отношения между принцем Гарри и принцем Уильямом все еще остаются натянутыми после того, как старший брат дал понять младшему, что не в восторге от его выбора спутницы жизни. Когда же Гарри решил сложить с себя королевские полномочия, это еще больше отдалило братьев друг от друга.

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Напомним, в августе прошлого года с официального сайта британской королевской семьи исчезла информация принце Гарри, его супруге Меган Маркл и среднем сыне королевы принце Эндрю. С сайта были убраны ссылки на их аккаунты. Кроме этого в соцсетях отныне БКС представляют лишь сама королева, 71-летний принц Чарльз с супругой Камиллой и 38-летний принц Уильям с женой Кейт Миддлтон.