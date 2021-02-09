Меган Маркл знайшла причину, щоб не з'являтися на ювілеї королеви Єлизавети II
Принц Гаррі полетить до Великобританії один. Це буде його перша зустріч з родичами після "Мегзіта" і переїзду в Північну Америку.
Дружина принца Гаррі Меган Маркл не поїде влітку до Великобританії, щоб брати участь в урочистостях з нагоди 100-річного ювілею принца Філіпа і 95-річчя королеви Єлизавети II, передає The Daily Mail з посиланням на слова автора книги "У пошуках свободи" Омід Скоби.
За його словами, герцог Сассекськський відправиться до туманного Альбіону один. До того ж цей візит стане першим після "Мегзіта", коли Гаррі і Меган склали з себе королівські повноваження і полетіли спочатку в Канаду, а потім перебралися до Каліфорнії, де живуть в Санта-Барбарі в особняку за $14 млн.
Щоб запобігти чутки про те, що Меган спеціально не поїде до родичів чоловіка, демонструючи тим самим свою зневагу, Скобі підкреслив, що таке рішення герцогині пов'язано з небажанням розлучатися з маленьким сином Арчі, якого в умовах пандемії вона нібито боїться брати у далеку подорож.
"Якби Меган вирішила не бути присутньою на заході без причини, це дійсно було б зневагою до її королівських родичів і означало б дно у стосунках між королівською сім'єю та Сассексами", — пояснив королівський біограф, додавши, що вона обов'язково відряджає розкішний букет для королеви.
Що стосується Арчі, то своїх британських родичів він бачив останнього разу, коли йому було всього півроку. Зараз малюк спілкується з ними за допомогою Zoom. Так королева Великобританії може хоча б на відстані бачити правнука.
Королівські дипломати, дізнавшись, що Меган не буде на заходах, зітхнули з полегшенням, оскільки публіка не стане відволікатися від урочистих заходів, щоб уважно стежити, як поводяться герцоги Сассекські з іншими членами королівської сім'ї.
Принц Гаррі повинен прибути до Великобританії в липні не тільки для того, щоб привітати бабусю і дідуся, а й для відкриття статуї принцеси Діани у Кенсінгтонському палаці, яку він разом з братом Вільяммом замовив у пам'ять про матір.
Гаррі, Меган і Арчі з листопада 2019 року жили в Північній Америці, спочатку в Канаді, а потім в Каліфорнії. У той час як пара повернулася до Великобританії на початку березня для останнього раунду офіційних зустрічей і зустрічей, Арчі, якому в травні виповниться два роки, їх не супроводжував.
Стосунки між принцом Гаррі та принцом Вільямом все ще залишаються натягнутими після того, як старший брат дав зрозуміти молодшому, що не в захваті від його вибору супутниці життя. Коли ж Гаррі вирішив скласти з себе королівські повноваження, це ще більше віддалило братів один від одного.
Нагадаємо, в серпні минулого року з офіційного сайту британської королівської сім'ї зникла інформація про принца Гаррі, його дружину Меган Маркл і середнього сина королеви принца Ендрю. З сайту були прибрані посилання на їх акаунти. Крім цього в соцмережах відтепер БКС представляють лише сама королева, 71-річний принц Чарльз з дружиною Каміллою і 38-річний принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон.