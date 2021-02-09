Меган Маркл знайшла причину, щоб не з'являтися на ювілеї королеви Єлизавети II

Принц Гаррі полетить до Великобританії один. Це буде його перша зустріч з родичами після "Мегзіта" і переїзду в Північну Америку.

Дружина принца Гаррі Меган Маркл не поїде влітку до Великобританії, щоб брати участь в урочистостях з нагоди 100-річного ювілею принца Філіпа і 95-річчя королеви Єлизавети II, передає The Daily Mail з посиланням на слова автора книги "У пошуках свободи" Омід Скоби.

За його словами, герцог Сассекськський відправиться до туманного Альбіону один. До того ж цей візит стане першим після "Мегзіта", коли Гаррі і Меган склали з себе королівські повноваження і полетіли спочатку в Канаду, а потім перебралися до Каліфорнії, де живуть в Санта-Барбарі в особняку за $14 млн.

Щоб запобігти чутки про те, що Меган спеціально не поїде до родичів чоловіка, демонструючи тим самим свою зневагу, Скобі підкреслив, що таке рішення герцогині пов'язано з небажанням розлучатися з маленьким сином Арчі, якого в умовах пандемії вона нібито боїться брати у далеку подорож.

"Якби Меган вирішила не бути присутньою на заході без причини, це дійсно було б зневагою до її королівських родичів і означало б дно у стосунках між королівською сім'єю та Сассексами", — пояснив королівський біограф, додавши, що вона обов'язково відряджає розкішний букет для королеви.

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Що стосується Арчі, то своїх британських родичів він бачив останнього разу, коли йому було всього півроку. Зараз малюк спілкується з ними за допомогою Zoom. Так королева Великобританії може хоча б на відстані бачити правнука.

Королівські дипломати, дізнавшись, що Меган не буде на заходах, зітхнули з полегшенням, оскільки публіка не стане відволікатися від урочистих заходів, щоб уважно стежити, як поводяться герцоги Сассекські з іншими членами королівської сім'ї.

Принц Гаррі повинен прибути до Великобританії в липні не тільки для того, щоб привітати бабусю і дідуся, а й для відкриття статуї принцеси Діани у Кенсінгтонському палаці, яку він разом з братом Вільяммом замовив у пам'ять про матір.

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Гаррі, Меган і Арчі з листопада 2019 року жили в Північній Америці, спочатку в Канаді, а потім в Каліфорнії. У той час як пара повернулася до Великобританії на початку березня для останнього раунду офіційних зустрічей і зустрічей, Арчі, якому в травні виповниться два роки, їх не супроводжував.

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Стосунки між принцом Гаррі та принцом Вільямом все ще залишаються натягнутими після того, як старший брат дав зрозуміти молодшому, що не в захваті від його вибору супутниці життя. Коли ж Гаррі вирішив скласти з себе королівські повноваження, це ще більше віддалило братів один від одного.

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Нагадаємо, в серпні минулого року з офіційного сайту британської королівської сім'ї зникла інформація про принца Гаррі, його дружину Меган Маркл і середнього сина королеви принца Ендрю. З сайту були прибрані посилання на їх акаунти. Крім цього в соцмережах відтепер БКС представляють лише сама королева, 71-річний принц Чарльз з дружиною Каміллою і 38-річний принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон.