Разлад между братьями: принцы Гарри и Уильям до сих пор не общаются из-за "Мегзита"

Каждый день в британской прессе появляются новые подробности о жизни 39-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри и их отношениях с членами королевской семьи, описанные в книге "В поисках свободы. Гарри и Меган и их современная королевская семья". Об этом пишет Daily Mail.

Один из ее авторов, Омид Скоби дал интервью, в котором рассказал о взаимоотношениях принцев Гарри и Уильяма. По его словам, они сильно испортились после решения герцогов Сассекских сложить с себя королевские полномочия. Он заявил, что 38-летний принц Уильям пришел в ярость из-за того, что его младший брат и невестка решили публично заявить о "Мегзите".

Скоби утверждает, что после этого принцы не общались около двух месяцев, но и по прошествии этого срока их отношения не наладились. Ранее неразлучные братья практически не общаются.

Скоби заверяет, что роковая размолвка произошла после так называемого Сандрингемского саммита в январе. На этой встрече королевская семья собралась вместе, чтобы обсудить планы Гарри и Меган уйти в отставку.

Позже супруги опубликовали в интернете подробности своих планов, которые, как утверждал Скоби, и послужили одним из катализаторов разрыва между братьями.

"Я думаю, что они отдалялись друг от друга все больше. Им потребуется много времени, чтобы наладить отношения", - говорит он.

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Автор книги заверяет, что решение Гарри расстроило старшего брата, особенно потому что он с женой решил сложить с себя полномочия в сложный для королевской семьи период.

А насчет отношений герцогинь Кейт Миддлтон и Меган Маркл он и вовсе высказался ясно – между ними якобы и вовсе не было никакой симпатии, и они не прикладывали никаких усилий, чтобы она возникла.

Надо отметить, что Меган и Гарри отказались сотрудничать с авторами кники Омидом Скоби и Кэролин Дюран, но они собирали всю необходимую информацию, общаясь с бывшими сотрудниками пары, их друзьями и сотрудниками.

Но разлад между бывшей актрисой сериалов и королевской семьей начался гораздо раньше. Еще перед свадьбой, когда Меган хотела надеть изумрудную тиару из королевской сокровищницы, а королева Елизавета решила, что она пойдет под венец в бриллиантовой, которая принадлежала королеве Мэри. Также выяснилось, что Меган закатила скандал из-за "затхлого воздуха" в часовне св. Георгия, где сочеталась с браком с принцем, после чего воздух пришлось освежать французскими диффузорами за 130 фунтов стерлингов каждый.