Любящая сестра: топ трогательных моментов между принцессой Шарлоттой и принцем Луи

Младший сын Уэльских довольно часто демонстрирует забавные эмоции на публике. В противовес Луи старшая сестра Шарлотта ведет себя по-взрослому

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Накануне принцессе Шарлотте, дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма, исполнилось 9 лет. Она сейчас является третьей в очереди на британский престол, однако одна из важных ролей Шарлотты — быть старшей сестрой маленького Луи, которому в конце апреля 2024 года исполнилось шесть лет. Вспоминаем самые трогательные моменты между младшими детьми принца и принцессы Уэльских. Об этом пишет Hello.

Когда родился принц Луи

Всего через несколько дней после рождения Луи в 2018 году маленькая Шарлотта нежно целовала младенца. Фотографию, опубликованную Кенсингтонским дворцом в социальных сетях, традиционно сделала их мама Кэтрин.

Принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Празднование Платинового юбилея королевы Елизаветы II

В июне 2022 года покойная королева Елизавета II успела отпраздновать 70-летие на престоле за несколько месяцев до своей смерти 8 сентября. Тогда все дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон традиционно появились на балконе Букингемского дворца. Маленький Луи активно демонстрировал свои эмоции, после чего в очередной раз стал любимцем публики.

Празднование Платинового юбилея королевы Елизаветы II Фото: Getty

Когда Луи сосал большой палец, Шарлотта убрала его руку ото рта.

Празднование Платинового юбилея королевы Елизаветы II Фото: Getty Images

Trooping the Color 2023

Через несколько недель после грандиозной коронации Чарльза III 6 мая 2023 года состоялось очередное громкое событие. В Лондоне праздновали официальный день рождения монарха (хотя на самом деле Чарльз родился осенью).

Принц Луи и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Тогда наследники Уэльских снова появились на балконе Букингемского дворца, а Луи уже вел себя более по-взрослому.

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Пасхальный дебют принца Луи

В апреле 2023 года юная Шарлотта мило улыбнулась своему брату Луи, когда он дебютировал на пасхальной службе вместе со своей матерью Кейт Миддлтон, отцом Уильямом, братом Джорджем и сестрой. Это был первый выход маленького Луи на таком событии, а в 2024 году семья Уэльских в полном составе пропустила службу на Пасху 2024, поскольку принцесса Уэльская продолжает лечиться от рака.

Важно

Принц Уильям рассказал о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон

Семья Уэльских Фото: Getty

Церемония коронации Чарльза III

Принцесса Шарлотта держала принца Луи за руку, когда они направлялись в Вестминстерское аббатство перед грандиозной церемонией коронации своего дедушки короля Чарльза III и королевы Камиллы. После окончания службы принцесса Шарлотта также вывела младшего брата из Вестминстерского аббатства.

Тем временем Джордж исполнял важную роль пажа 6 мая 2023 года.

Принц Луи и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Букингемский балкон

После официальной части коронации родные люди новоиспеченного монарха традиционно вышли на балкон Букингемского дворца. Луи снова продемонстрировал несколько забавных выражений лица. Тем временем его старшая сестра Шарлотта выглядела более по-взрослому, стоя возле Луи.

Принц Луи и принцесса Шарлотта Фото: Getty

Рождественские колядки Кейт Миддлтон

Каждый год жена принца Уильяма организовывает концерт с записью колядок. В 2023 году на фото попал момент, когда Луи задувает свечу сестры Шарлотты на праздничной службе.

На изображении можно увидеть дочь Уэльских, которая улыбается, не показывая ни одной эмоции раздражения от поступка младшего брата.

Принц Луи и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

На этом выходки маленького принца на публике не закончились. Он также вернулся к своему папе, принцу Уильяму, чтобы задуть и его свечу. Однако будущий король Великобритании защитил ее рукой. В этот момент Кейт Миддлтон широко улыбалась, наблюдая за забавным поведением сына.

Семья Уэльских Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон нарушила традицию на день рождения принцессы Шарлотты.

Также Фокус писал о том, почему принцу Луи суждено было стать "диким" ребенком Уэльских.