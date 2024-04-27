"Маленький тигренок": почему принцу Луи суждено было стать "диким" ребенком

По словам астролога покойной принцессы Дианы Дебби Фрэнк, Луи "не склонен идти за стадом". Несмотря на тяжелый характер и чрезмерную эмоциональность, ему легко прощать выходки.

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Шестилетнему принцу Луи суждено было стать "диким" ребенком Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Об этом пишет Hello Magazine.

Младший сын будущего короля Великобритании часто попадает в заголовки газет из-за своего дерзкого характера и чрезмерной эмоциональности, становясь любимцем публики.

Оказалось, что его характер "дикого ребенка" и "своеволие" были написаны звездами.

По словам астролога принцессы Дианы Дебби Фрэнк, шестилетний Луи "не склонен следовать за стадом".

"Принц Луи, как и его сестра, принцесса Шарлотта и его прабабушка, королева Елизавета II, является солнечным знаком Телец. Однако Луи рожден, чтобы быть самостоятельным", — рассказала Фрэнк.

Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty

"Его карта рождения не соответствует астрологическому плану, который обычно ассоциируется с непоколебимым, умным знаком Тельца", — добавила она.

Оказалось, что качества этого знака зодиака подсвечиваются Ураном, планетой, которая была расположена близко к Солнцу, когда Луи родился в 2018 году.

"Это означает, что он не склонен следовать за стадом (в данном случае следовать королевскому протоколу). Он, скорее всего, потрясет ситуацию, добавит немного озорства и расстройства", — считает астролог покойной бабушки принца Луи.

В частности, Фрэнк добавила, что третий ребенок принца и принцессы Уэльских имеет определенную поэтическую свободу достичь совсем другой жизненной цели, чем его брат и сестра — принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Принц Луи Фото: Getty Images

"Это так же хорошо, поскольку он хочет делать все по-своему", — отметила Дебби.

По мнению эксперта, Луи стал "глотком свежего воздуха" для королевских наблюдателей, уставших от чрезмерной протокольности.

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"Он настолько обаятельный, игривый, дерзкий и абсолютно является сам собой, что люди влюбляются в его выходки придворного шута. Он гарантированно вызывает улыбку на лицах всех", — добавила астролог принцессы Дианы.

Кейт Миддлтон с сыном Луи Фото: Getty Images

Если смотреть на астрологическую ситуацию вокруг рождения принца Луи, то у него Венера в Тельце, восходящий Рак и Луна во Льве. Поэтому сын Кейт Миддлтон нравится публике, даже в случаях, когда нарушает королевские правила. По мнению Дебби Фрэнк, Луи легко простить его выходки.

Астролог также рассказала о родителях шестилетнего принца. Оказалось, что принцессе Уэльской трудно находить общий язык с сыном.

"Несомненно, решительный Марс Луи в Козероге создает резкий спор с Солнцем Кейт в том же знаке. Он единственный человек, который может заставить ее потерять хладнокровие! Кейт очень самодисциплинирована, и укрощение ее маленького тигренка является вызовом для нее", — отметила Фрэнк.

Кейт Миддлтон с сыном Луи Фото: Getty

Между тем Венера принца Уильяма в Тельце расположена в том же знаке и близко к Венере Луи, что "дарит огромную любовную связь". Кстати, Венера принцессы Дианы также была здесь. Поэтому, вероятно, покойная принцесса Уэльская легко нашла бы общий язык с внуком.

Напомним, какую традицию на день рождения принца Луи продолжила Кейт Миддлтон.

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