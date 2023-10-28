Любимец публики: топ забавных появлений принца Луи (фото)

Пятилетний внук короля Чарльза III часто отличается ярким поведением, когда не скрывает своих эмоций.

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Британская королевская семья довольно популярна в мире, однако особого внимания публики всегда заслуживает сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон — пятилетний принц Луи. Фокус вспоминает самые забавные появления младшего наследника Уэльских.

Парад короля

Через несколько недель после коронации короля Чарльза III, дедушки принца Луи, состоялось официальное празднование его дня рождения парадом Trooping the Colour. Впрочем, фактический день рождения монарха отмечают в ноябре.

5-летний сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма веселился и "корчил рожи" во время королевских мероприятий 17 июня 2023 года.

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На одном из снимков видно, как внук британского суверена зажимает нос, сидя в карете рядом со своим братом Джорджем и сестрой Шарлоттой. Впрочем, восьмилетняя дочь Уэльских уже привыкла к разному поведению младшего брата и даже не реагирует на него.

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Принц Луи и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Также в этот день принц Луи появился на балконе Букингемского дворца. На снимках видно, как юноша закрывает уши во время громких звуков от пролета авиации, а затем забавно жестикулирует руками.

Принц Луи Фото: Getty Images Семья Уэльских Фото: Getty Images

Весенний пикник

В мае того же 2023 года принц Луи посетил с родителями пикник после коронации Чарльза III. На неофициальном мероприятии сын принца и принцессы Уэльских забавно ел зефир, стрелял из лука и проводил время с семьей.

В частности, 5-летний принц управлял тачкой, помогая ремонтировать хижину скаутов в городке Слау, а также восстанавливая тропу, копая новый водоем и разрисовывая стены.

Принц Луи и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

После этого четвертый в очереди на британский престол посидел на коленях отца, принца Уильяма, когда тот управлял экскаватором.

Принц Уильям с сыном Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram Принц Луи Фото: Getty Images

Коронация дедушки

За несколько недель до официальной коронации Чарльза III в сети ходили разные слухи — возьмут маленького Луи на историческое событие или нет. Впрочем, 6 мая 2023 года он таки появился вместе с братом Джорджем и сестренкой Шарлоттой в Вестминстерском аббатстве, снова демонстрируя забавное поведение.

В ожидании пролета самолетов и вертолетов над Букингемским дворцом Луи всячески демонстрировал свое нетерпение. Принц стучал кулаками по балкону, крутился по сторонам, размахивал руками и всем своим видом демонстрировал, как хочет поскорее уйти домой. Также он много зевал.

Принц Луи Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Во время исторического события он был рядом с сестренкой Шарлоттой, пока старший брат Джордж выполнял важную роль пажа.

Принц Луи Фото: Getty Images

Внук британского монарха в этот день был одет в синюю тунику из кожи с подвязками Hainsworth со специально разработанным кружевным украшением на воротнике, манжетах и переде, сделанным на заказ портными Сэвил-Роу Деге и Скиннером. А на брюках младшего Уэльского была черная с синим полоска.

Во время пролета воздушных судов принц Луи с восхищением смотрел на них и махал руками.

Королевская семья Великобритании Фото: Getty

Рождественская служба 2022

Официальные мероприятия во время Рождества 2022 года стали первыми для внука короля Чарльза III. Луи присоединился к своим родителям, брату и сестре на традиционной праздничной церковной службе королевской семьи Великобритании.

Местные фотографы "поймали" момент, когда младший сын Уэльских дернул Кейт Миддлтон за руку, пытаясь заставить маму перестать говорить и двигаться дальше, когда она приветствовала фанатов возле церкви Святой Марии Магдалины.

Кейт Миддлтон и принц Луи Фото: Getty Images

Театрализованное представление

В 2022 году Луи вместе с семьей посетил театрализованное представление, где продемонстрировал несколько высокомерных жестов перед своей мамой Кейт Миддлтон. Малыш снова не мог усидеть на месте, наблюдая за происходящим из королевской ложи.

Кейт Миддлтон и принц Луи Фото: Getty

Луи периодически сжимал кулаки, высовывал язык, размахивал руками, закрывая рот маме.

Кейт Миддлтон и принц Луи Фото: Getty

Когда общение с Кейт Миддлтон показалось ее младшему сыну слишком скучным, он пошел к другим членам королевской семьи, которые сидели рядом.

Кейт Миддлтон и принц Луи Фото: Getty

Платиновый юбилей королевы Елизаветы II

И, конечно, вишенкой на торте стал Платиновый юбилей королевы Елизаветы II, который она отметила в июне 2022 года, за несколько месяцев до смерти.

На тот момент еще четырехлетний принц закрыл уши и кричал, демонстрируя свою неприязнь к громким звукам и пристальному вниманию публики.

Королева Елизавета II с правнуком Луи Фото: Getty

Напомним, принц Луи со старшей сестрой появились на публике в одинаковой обуви.

Также Фокус писал о мемах, которые начали создавать после забавного поведения принца Луи во время Платинового юбилея королевы Елизаветы II.