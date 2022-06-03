Настроение "принц Луи". В Интернете шутят над правнуком Елизаветы II

Принц Луи вдохновляет пользователей Интернета на забавные мемы.

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Четырехлетней принц Луи стал звездой Платинового юбилея Елизаветы II. Грандиозные празднества оказались слишком утомительными для мальчика, он быстро устал, стоя на балконе Букингемского дворца, и начал кривляться, доставляя удовольствие фотографам. Яркие эмоции принца Луи стали поводом для десятков мемов в соцсетях. Фокус собрал самые забавные шутки на тему "настроение в стиле принца Луи".

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"Я снаружи, я — внутри", — подписали в соцсетях фото, на котором Елизавета II наслаждается праздником в честь своего Платинового юбилея с улыбкой на лице, а маленький принц Луи закрывает уши руками и кричит из-за слишком громкого шума.

"Все мы там были", — еще один шутливый комментарий в соцсетях по поводу выражения лица принца Луи. Судя по эмоциям четырехлетнего наследника престола, который сильно утомился во время королевского юбилея, мы и правда "все там были".

Классика жанра — подставить фото кричащего мальчика на знаменитую картину норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка "Крик". Получилось весьма забавно.

Не обошлось без шуток на тему новостей про Меган Маркл, которая в последнее время все меньше нравится британцам из-за попыток любым способом привлечь внимание к своей семье.

"Мои чувства, когда медиа говорят про Гарри и Меган", — подписали фото кричащего принца Луи.

К слову, герцогиня Сассекская и ее супруг принц Гарри присутствовали на юбилеи Елизаветы II. Но им не разрешили стоять на балконе Букингемского дворца рядом с другими членами королевской семьи.

Фото с кричащим котом действительно очень атмосферно передает те же эмоции, которые испытывал принц Луи во время праздника в честь его прабабушки.

Шутки про родительство. "Меня спрашивают, почему я не хочу детей. Я: невозмутимое выражение лица королевы Елизаветы II. Дети: кричащий принц Луи".

Фото: Instagram

"Бабушка говорит, что ее внуки так хорошо воспитаны и идеальны (на снимке Елизаветы II с невозмутимым лицом). Мои дети: выражение лица кричащего принца Луи".

Фокус ранее рассказывал, как прошел первый день Платинового юбилея Елизаветы II и почему принцесса Анна появилась в военной форме и на лошади верхом во время праздника в честь 70-летия правления королевы.