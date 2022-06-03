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Настроение "принц Луи". В Интернете шутят над правнуком Елизаветы II

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принц Луи,
Фото: Getty Images | Наследник британского престола восхищает пользователей Сети своими эмоциями.

Принц Луи вдохновляет пользователей Интернета на забавные мемы.

Четырехлетней принц Луи стал звездой Платинового юбилея Елизаветы II. Грандиозные празднества оказались слишком утомительными для мальчика, он быстро устал, стоя на балконе Букингемского дворца, и начал кривляться, доставляя удовольствие фотографам. Яркие эмоции принца Луи стали поводом для десятков мемов в соцсетях. Фокус собрал самые забавные шутки на тему "настроение в стиле принца Луи".

"Я снаружи, я — внутри", — подписали в соцсетях фото, на котором Елизавета II наслаждается праздником в честь своего Платинового юбилея с улыбкой на лице, а маленький принц Луи закрывает уши руками и кричит из-за слишком громкого шума.

"Все мы там были", — еще один шутливый комментарий в соцсетях по поводу выражения лица принца Луи. Судя по эмоциям четырехлетнего наследника престола, который сильно утомился во время королевского юбилея, мы и правда "все там были".

Классика жанра — подставить фото кричащего мальчика на знаменитую картину норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка "Крик". Получилось весьма забавно.

Не обошлось без шуток на тему новостей про Меган Маркл, которая в последнее время все меньше нравится британцам из-за попыток любым способом привлечь внимание к своей семье.

"Мои чувства, когда медиа говорят про Гарри и Меган", — подписали фото кричащего принца Луи.

К слову, герцогиня Сассекская и ее супруг принц Гарри присутствовали на юбилеи Елизаветы II. Но им не разрешили стоять на балконе Букингемского дворца рядом с другими членами королевской семьи.

Фото с кричащим котом действительно очень атмосферно передает те же эмоции, которые испытывал принц Луи во время праздника в честь его прабабушки.

Шутки про родительство. "Меня спрашивают, почему я не хочу детей. Я: невозмутимое выражение лица королевы Елизаветы II. Дети: кричащий принц Луи".

Фото: Instagram

"Бабушка говорит, что ее внуки так хорошо воспитаны и идеальны (на снимке Елизаветы II с невозмутимым лицом). Мои дети: выражение лица кричащего принца Луи".

Фокус ранее рассказывал, как прошел первый день Платинового юбилея Елизаветы II и почему принцесса Анна появилась в военной форме и на лошади верхом во время праздника в честь 70-летия правления королевы.