Вся семья на балконе. Как прошел первый день Платинового юбилея королевы (фото)

Члены королевской семьи наблюдали праздник с балкона Букингемского дворца.

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Сегодня в Великобритании прошел первый день празднования Платинового юбилея Елизаветы II. 96-летняя монарх, судя по фотографиям, осталась довольна грандиозным открытием главного события года.

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День начался с парада, известного как Trooping the Colour. В грандиозной демонстрации военного театра приняли участие более 1200 офицеров из личных войск королевы, Домашней дивизии, а также несколько сотен армейских музыкантов и 240 лошадей.

Шествие проходило от Букингемского дворца и продвигалось по торговому центру к Параду конной гвардии, в котором приняли участие принц Уильям, принц Чарльз и принцесса Анна. Все они были в военной форме и верхом на лошадях. Остальные члены королевской семьи ехали в экипаже.

[ + – ] Принцесса Анна верхом на лошади во время парада. Фото: Getty Images

Впервые на событии такого масштаба дети Кейт Миддлтон были в карете вместе со взрослыми.

[ + – ] Кейт Миддлтон была в ослепительном белоснежном костюме. Фото: Getty Images

[ + – ] Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта впервые ехали в карете во время масштабного мероприятия. Фото: Getty Images

По возвращении с плаца королева и члены королевской семьи вышли на балкон Букингемского дворца, откуда наблюдали пролет авиации.

[ + – ] Принц Луи был звездой королевского юбилея. Фото: Getty Images

Звездой дня стал четырехлетний принц Луи, которого быстро утомили взрослые торжества, и он находил утешение в кривляниях.

[ + – ] Принцу Луи было трудно сдержать эмоции во время юбилея прабабушки. Фото: Getty Images

Вечером в Великобритании, на Нормандских островах, на острове Мэн и в заморских территориях страны зажгут 1500 маяков. Главный маяк засветится во время специальной церемонии в Букингемском дворце. Это давняя королевская традиция для всех важных масштабных мероприятий. Маяки также зажгут в столицах стран Содружества.

Завтра утром в соборе Святого Павла пройдет благодарственная служба в честь правления Елизаветы II, на которой будут присутствовать члены семьи. А 4 июня во второй половине дня несколько членов королевской семьи отправятся на ипподром Эпсом-Даунс, чтобы понаблюдать за знаменитыми скачками Дерби. Королева в этом году отказалась посетить свое любимое мероприятие. Ее Величество планирует 4 июня отправиться на день рождение к своей правнучке Лилибет.

Ранее Фокус рассказывал о том, что Кейт Миддлтон появилась на праздновании юбилея правления Елизаветы II в ослепительном белоснежный наряде. Образ герцогиня Кембриджская дополнила украшениями покойной свекрови, принцессы Дианы. Перед подданными Великобритании герцогиня Кембриджская проехалась в открытом экипаже вместе с тремя своими детьми, а также с женой принца Чарльза, Камиллой Паркер-Боуллз.