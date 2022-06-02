Вся сім'я на балконі. Як пройшов перший день Платинового ювілею королеви (фото)

Члени королівської сім'ї спостерігали свято з балкону Букінгемського палацу.

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Сьогодні у Великій Британії пройшов перший день святкування Платинового ювілею Єлизавети II. 96-річна монархиня, судячи з фотографій, залишилася задоволеною грандіозним відкриттям головної події року.

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День розпочався з параду, відомого як Trooping the Colour. У грандіозній демонстрації військового театру взяли участь понад 1200 офіцерів із особистих військ королеви, Домашньої дивізії, а також кілька сотень армійських музикантів та 240 коней.

Хода проходила від Букінгемського палацу і просувалася торговим центром до Параду кінної гвардії, у якому взяли участь принц Вільям, принц Чарльз та принцеса Анна. Всі вони були у військовій формі та верхи на конях. Інші члени королівської сім'ї їхали в екіпажі.

[ + – ] Принцеса Анна верхи на коні під час параду. Фото: Getty Images

Вперше на події такого масштабу діти Кейт Міддлтон були у кареті разом із дорослими.

[ + – ] Кейт Міддлтон була в сліпучо-білому костюмі. Фото: Getty Images

[ + – ] Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта вперше їхали у кареті під час масштабного заходу. Фото: Getty Images

Після повернення з плацу королева та члени королівської сім'ї вийшли на балкон Букінгемського палацу, звідки спостерігали проліт авіації.

[ + – ] Принц Луї був зіркою королівського ювілею. Фото: Getty Images

Зіркою дня став чотирирічний принц Луї, якого швидко втомили дорослі урочистості, і він знаходив розраду в кривляннях.

[ + – ] Принцу Луї було важко стримати емоції під час ювілею прабабусі. Фото: Getty Images

Увечері у Великій Британії, на Нормандських островах, на острові Мен та в заморських територіях країни запалять 1500 маяків. Головний маяк засвітиться під час спеціальної церемонії у Букінгемському палаці. Це давня царська традиція для всіх важливих масштабних заходів. Маяки також запалять у столицях країн Співдружності.

Завтра вранці в соборі Святого Павла пройде подячна служба на честь правління Єлизавети II, на якій будуть присутні члени сім'ї. А 4 червня у другій половині дня кілька членів королівської родини вирушать на іподром Епсом-Даунс, щоб поспостерігати за знаменитими скачками Дербі. Королева цього року відмовилася відвідати свій улюблений захід. Її Величність планує 4 червня вирушити на день народження до своєї правнучки Лілібет.

Раніше Фокус розповідав про те, що Кейт Міддлтон з'явилася на святкуванні ювілею правління Єлизавети II в сліпучому білому вбранні. Образ герцогиня Кембриджська доповнила прикрасами покійної свекрухи, принцеси Діани. Перед підданими Великобританії герцогиня Кембриджська проїхала у відкритому екіпажі разом із трьома своїми дітьми, а також дружиною принца Чарльза, Каміллою Паркер-Боуллз.