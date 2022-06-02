Кейт Міддлтон у білому костюмі затьмарила гостей Платинового ювілею королеви

Біле вбрання герцогиня Кембриджська доповнила прикрасами покійної свекрухи, принцеси Діани.

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У Великій Британії стартували заходи з нагоди Платинового ювілею королеви Єлизавети II, і публіка із захопленням чекає на появу високопоставлених членів монаршої сім'ї на параді Trooping the Colour, який вже понад 260 років відзначає офіційний день народження британського монарха. Кейт Міддлтон обрала для появи на публіці вбрання, яке вкотре акцентувало на її бездоганному смаку, а також королівських амбіціях.

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Перед жителями та гостями Лондона герцогиня Кембриджська проїхала у відкритому екіпажі разом із трьома своїми дітьми, а також із дружиною принца Чарльза, Каміллою Паркер-Боуллз.

На дружині принца Вільяма було розкішне біле пальто від її улюбленого дизайнера Alexander McQueen, красивий синій капелюх з білими полями від Philip Treacy у стилі "старого Голлівуду", а з аксесуарів вона вибрала сапфірові сережки з діамантами та таку саму підвіску. Ці коштовності спочатку були весільним подарунком покійній принцесі Діані від наслідного принца Саудівської Аравії Фахда. Кейт раніше оновила дизайн до стилю краплі після того, як принц Вільям подарував їй сережки у 2010 році ще до їхнього весілля.

[ + – ] Кейт одягла сережки, які раніше належали її свекрусі, покійній принцесі Діані Фото: Скриншот

Волосся герцогині зібрано в елегантну зачіску.

Герцогині Кембриджська та Корнуольська, а також принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї, прямували на парад кінною гвардією перед тим, як зайняти свої місця на балконі Букінгемського палацу, щоб спостерігати за польотом британських ВПС.

У параді беруть участь понад 1200 маршируючих солдатів, 240 коней та 400 музикантів, демонструючи військову виправку та мистецтво верхової їзди, щоб відзначити офіційний день народження королеви. Парад рухається від Букінгемського палацу і вниз по центру до Параду кінної гвардії разом із членами королівської сім'ї верхи на конях та в екіпажах.

Це вперше за три роки, коли королівські шанувальники побачили герцогиню Кейт на Trooping the Colour, оскільки раніше це було неможливо через пандемію коронавірусу.

[ + – ] Як змінювалися вбрання Кейт для Trooping the Colour

Торішні урочистості були набагато стриманішими й проходили приватно у Віндзорському замку.

Нагадаємо, з нагоди Платинового ювілею, Букінгемський палац представив новий портрет Її Величності.