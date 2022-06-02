У Палаці показали нове фото Єлизавети ІІ на честь її Платинового ювілею

На знімку королева усміхається та має щасливий вигляд.

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Сьогодні у Великій Британії розпочинаються урочисті заходи на честь Платинового ювілею Єлизавети II. На британців чекає традиційний парад Trooping the Colour, у якому братимуть участь члени королівської сім'ї, зокрема діти герцогів Кембриджських — вони дебютують у кареті разом із мамою, військовий спектакль, концерт і салют. А напередодні цієї важливої події в офіційному Instagram-акаунті 96-річної королеви опублікували новий офіційний портрет Її Величності та звернення до нації.

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На знімку Її Величність позує на тлі Круглої вежі Віндзорського замку та статуї короля Карла II. Вона усміхається та має щасливий вигляд. Для фото королева обрала блакитне пальто з вишивкою, образ доповнили прикраси з перлів.

[ + – ] Королева має на фото щасливий вигляд Фото: The Royal Family

Знімок супроводжує офіційне звернення Її Величності. Королева дякує всім, хто брав участь у підготовці святкувань її Платинового ювілею — сім'ї, друзям, і обіцяє найближчими днями міркувати над тим, чого досягла Великобританія за 70 років правління Єлизавети II.

"Я знаю, що ці святкові заходи залишать багато щасливих спогадів. Мене, як і раніше, надихає виявлена до мене доброзичливість, і я сподіваюся, що найближчі дні дозволять задуматися про все, що було досягнуто за останні сімдесят років, оскільки ми з впевненістю й ентузіазмом дивимось у майбутнє", — написала королева.

Нагадаємо, привітати королеву з ювілеєм правління приїдуть принц Гаррі та Меган Маркл разом із дітьми. Це буде перша зустріч маленької Лілібет — дочки герцогів Сассекських — із її знаменитою прабабусею. Днями дівчинці виповниться один рік, і королева має намір провести цей день разом із сім'єю. З цієї нагоди Єлизавета II скасувала раніше заплановане відвідування перегонів.

Фокус розповідав, що відомо про візит принца Гаррі та Меган Маркл до Великобританії. Подружжя з дітьми зупиняється в котеджі Фрогмор, де зараз живе принцеса Євгенія із сім'єю. Також герцоги Сассекські візьмуть участь у двох заходах, але будуть присутні лише там, де їм буде забезпечена постійна охорона, оскільки Гаррі дуже переживає за безпеку своєї сім'ї.