Во Дворце показали новое фото Елизаветы II в честь ее Платинового юбилея

На снимке королева улыбается и выглядит счастливой.

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Сегодня в Великобритании начинаются торжественные мероприятия в честь Платинового юбилея Елизаветы II. Британцев ждет традиционный парад Trooping the Colour, в котором будут участвовать члены королевской семьи, в том числе дети герцогов Кембриджских — они дебютируют в карете вместе с мамой, военный спектакль, концерт и салют. А накануне этого важного события в официальном Instagram-аккаунте 96-летней королевы опубликовали новый официальный портрет Ее Величества и обращение к нации.

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На снимке Ее Величество позирует на фоне Круглой башни Виндзорского замка и статуи короля Карла II. Она улыбается и выглядит счастливой. Для фото королева выбрала голубое пальто с вышивкой, образ дополнили украшения из жемчуга.

[ + – ] Королева выглядит на фото счастливой Фото: The Royal Family

Снимок сопровождает официальное обращение Ее Величества. Королева благодарит всех, кто участвовал в подготовке празднований ее Платинового юбилея — семью, друзей, и обещает в ближайшие дни размышлять над тем, чего достигла Великобритания за 70 лет правления Елизаветы II.

"Я знаю, что эти праздничные мероприятия оставят много счастливых воспоминаний. Меня по-прежнему вдохновляет проявленная ко мне доброжелательность, и я надеюсь, что ближайшие дни дадут возможность задуматься обо всем, что было достигнуто за последние семьдесят лет, поскольку мы с уверенностью и энтузиазмом смотрим в будущее", — написала королева.

Напомним, поздравить королеву с юбилеем правления приедут принц Гарри и Меган Маркл вместе с детьми. Это будет первая встреча маленькой Лилибет — дочери герцогов Сассекских — с ее знаменитой прабабушкой. На днях девочке исполнится один годик, и королева намерена провести этот день вместе с семьей. По этому случаю Елизавета II отменила ранее запланированное посещение скачек.

Фокус рассказывал, что известно о визите принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию. Супруги с детьми остановятся в коттедже Фрогмор, где сейчас живут принцесса Евгения с семьей. Также герцоги Сассекские примут участие в двух мероприятиях, но будут присутствовать только там, где им будет обеспечена постоянная охрана, так как Гарри сильно переживает за безопасность своей семьи.