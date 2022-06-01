Прилетит сегодня. Во дворце рассказали подробности визита принца Гарри на юбилей бабушки

Гарри и Меган Маркл с детьми остановятся в коттедже Фрогмор, где сейчас живут принцесса Евгения с семьей

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Герцоги Сассекские прилетят в Великобританию уже сегодня, чтобы принять участие в праздновании Платинового юбилея королевы Елизаветы. И уже известно, что они будут делать во время своего короткого визита. Об этом пишет Daily Mail.

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Главным, несомненно, станет первая встреча королевы и ее правнучки Лилибет Дианы. Ведь девочка родилась в США и еще не встречалась со своими британскими родственниками. К слову, в субботу, 4 июня, ей исполнится год. Также Гарри и Меган привезут своего первенца, трехлетнего Арчи.

[ + – ] Принц Гарри с женой и детьми Фото: Archewell Foundation

Гарри и Меган примут участие в двух мероприятиях. Причем принц столько говорил о том, что чувствует себя "небезопасно" на родине, что будет присутствовать с семьей только там, где будет обеспечена постоянная охрана.

С собой он также привезет телохранителей, но, так как они американцы, им не позволено оставить оружие.

Предполагается, что после тайного визита к бабушке в Виндзорский замок, Гарри договорился о VIP-охране, которая полагается только действительным членам королевской семьи, которыми герцоги уже не являются, ведь они сами отказались от привилегий.

Саймон Морган, бывший офицер королевской охраны, заявил, что у Гарри не будет возможности повлиять на решение, принятое МИ5, министерством внутренних дел и министерством иностранных дел, даже если он окажет давление на свою бабушку, чтобы она вмешалась. Так что Гарри и Меган придется вести себя "сдержанно" во время своего пребывания в Великобритании, и не организовывать свои собственные мероприятия.

[ + – ] Принц Чарльз, принц Гарри и Арчи Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Ожидается, что пара примет участие в церковной службе вместе с королевой в соборе Святого Павла в пятницу утром, а также явится на вечеринку BBC во дворце в субботу.

Предполагается, что герцог и герцогиня Сассекские путешествуют без какого-либо старшего персонала и с небольшой командой телохранителей, оставив своих самых доверенных сотрудников дома в Калифорнии.

К слову, скорей всего принц Уильям и Кейт Миддлтон с Гарри и Меган не встретятся. Они, как и другие члены королевской семьи, отправляются в Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию, чтобы отметить 70-летие монарха на престоле.

Также некоторые журналисты предполагают, что Гарри попытается организовать крестины Лилибет в маленькой часовне в Виндзорском замке, где когда-то крестили Арчи в 2019 году.

Напомним, при дворе опасаются, что Меган и Гарри привезут с собой, а скорей всего так и будет, съемочную группу Netflix, которая сопровождает их повсюду.