Принц Гарри и Меган Маркл собираются снимать реалити-шоу про свою жизнь

Известно, что в их доме в Монтесито, Калифорния, уже побывали операторы канала Netflix

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Принц Гарри и Меган Маркл не теряют надежды монетизировать свою популярность. И хоть Гарри постоянно говорит о том, что старается тщательно оберегать частную жизнь своей семьи и очень озабочен их безопасностью, он все-таки пустил съемочную группу телеканала Netflix в свой шикарный особняк в Монтесито, Калифорния, за 14 миллионов долларов. Об этом пишет Page Six.

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Герцоги Сассекские собираются снимать про свою семью документальный фильм. Неясно, попали ли в кадр их дети: Арчи и малышка Лилибет Диана.

[ + – ] Меган Маркл и Гарри с детьми Фото: Archewell Foundation

Некий "осведомленный продюсер" заявил таблоидам, что премьеры документального фильма, или сериала про принца Гарри и его семью стоит ожидать к концу 2022 года. По крайней мере, таково желание руководителей Netflix.

По словам инсайдеров, руководители канала хотят, чтобы сериал был выпущен примерно в то же время, что и предстоящие мемуары 37-летнего Гарри.

Это произошло вскоре после того, как Netflix закрыл мультсериал 40-летней Меган Маркл под названием "Жемчужина" на фоне серьезных сокращений в результате резкого падения доходов и потери подписчиков.

Принц Гарри уже вызвал опасения по поводу того, какие детали он может включить в свои мемуары, и эксперты предполагают, что это "потрясет монархию до основания". Надо думать, что документальный фильм потрясет монархию еще больше.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке Фото: The Daily Mail

Таблоиды уже сравнивают будущее телешоу с другим популярным реалити-шоу "Семейство Кардашьян". За свое кино Меган и Гарри должны получить около ста миллионов долларов, согласно заключенному контракту.

Гарри и Меган, после своего переезда в США требовали полного контроля над всеми своими новостями, которые попадали в СМИ, они также требовали конфедициальности, так что их съемки для Netflix вызвали недоумение у королевских экспертов.

Уже известно, что когда семейство Гарри прибудет на празднование Платинового юбилея королева Елизаветы, они будут ограничены рядом правил и запретов. Бабушка принца не позволит снимать в ее дворцах и появляться на балконе, откуда члены королевской семьи обычно приветствуют народ.

Также эксперты предполагают, что руководители Netflix разочарованы Сассексами. Они подписывали контракт на 100 миллионов долларов в расчете на качественный и интересный контент. Но пока Гарри и Меган не произвели ничего стоящего. К тому же их популярность уже не та, что раньше.

[ + – ] Съемочная группа Netflix следовала за герцогами Сассексами повсюду в Нью-Йорке Фото: Daily Mail

Но команда Netflix следит за ними с прошлого года, снимая каждый их шаг, включая поездку в Нью-Йорк в прошлом году и их поездку в Гаагу на Invictus Games в апреле этого года.