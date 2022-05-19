Принц Гаррі та Меган Маркл збираються знімати реаліті-шоу про своє життя

Відомо, що в їхньому будинку в Монтесіто, Каліфорнія, вже побували оператори каналу Netflix

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Принц Гаррі та Меган Маркл не втрачають надії монетизувати свою популярність. І хоч Гаррі постійно говорить про те, що намагається ретельно оберігати приватне життя своєї сім'ї і дуже стурбований їхньою безпекою, він таки пустив знімальну групу телеканалу Netflix у свій шикарний особняк у Монтесіто, Каліфорнія, за 14 мільйонів доларів. Про це пише Page Six.

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Герцоги Сассекські мають на меті знімати про свою сім'ю документальний фільм. Неясно, чи потрапили до кадру їхні діти: Арчі та маленька Лілібет Діана.

[ + – ] Меган Маркл та Гаррі з дітьми Фото: Archewell Foundation

Якийсь "обізнаний продюсер" заявив таблоїдам, що прем'єри документального фільму, або серіалу про принца Гаррі та його сім'ю варто чекати до кінця 2022 року. Принаймні таке бажання керівників Netflix.

За словами інсайдерів, керівники каналу хочуть, щоб серіал випустили приблизно в той же час, що майбутні мемуари 37-річного Гаррі.

Це сталося невдовзі після того, як Netflix закрив мультсеріал 40-річної Меган Маркл під назвою "Перлина" на тлі серйозних скорочень внаслідок різкого падіння доходів та втрати передплатників.

Принц Гаррі вже викликав побоювання з приводу того, які деталі він може включити у свої мемуари, і експерти припускають, що це "вразить монархію вщент". Потрібно думати, що документальний фільм вразить монархію ще більше.

[ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі в Нью-Йорку Фото: The Daily Mail

Таблоїди вже порівнюють майбутнє телешоу з іншим популярним реаліті-шоу "Родина Кардаш'ян". За своє кіно Меган та Гаррі мають отримати близько ста мільйонів доларів, згідно з укладеним контрактом.

Гаррі й Меган після свого переїзду до США вимагали повного контролю над усіма своїми новинами, які потрапляли в ЗМІ, вони також вимагали конфіденційності, так що їх зйомки для Netflix викликали подив у королівських експертів.

Вже відомо, що коли сімейство Гаррі прибуде на святкування Платинового ювілею королева Єлизавети, їх обмежуватимуть низкою правил та заборон. Бабуся принца не дозволить знімати в її палацах і з'являтися на балконі, звідки члени королівської сім'ї вітають народ.

Також експерти припускають, що керівники Netflix розчаровані Сассексами. Вони підписували контракт на 100 мільйонів доларів у розрахунку на якісний та цікавий контент. Але поки Гаррі й Меган не справили нічого вартого. До того ж їхня популярність уже не та, що раніше.

[ + – ] Знімальна група Netflix слідувала за герцогами Сассекс повсюди в Нью-Йорку Фото: Daily Mail

Але команда Netflix стежить за ними з минулого року, знімаючи кожен їх крок, включаючи поїздку до Нью-Йорка минулого року та їхню поїздку до Гааги на Invictus Games у квітні цього року.