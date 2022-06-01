Прилетить сьогодні. В палаці розповіли подробиці візиту принца Гаррі на ювілей бабусі

Гаррі та Меган Маркл з дітьми зупиняться в котеджі Фрогмор, де зараз живуть принцеса Євгенія із сім'єю

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Герцоги Сассекські прилетять до Великої Британії вже сьогодні, щоб взяти участь у святкуванні Платинового ювілею королеви Єлизавети. І вже відомо, що вони робитимуть під час свого короткого візиту. Про це пише Daily Mail.

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Головним, безперечно, стане перша зустріч королеви та її правнучки Лілібет Діани. Адже дівчинка народилася у США та ще не зустрічалася зі своїми британськими родичами. До речі, в суботу, 4 червня, їй виповниться рік. Також Гаррі та Меган привезуть свого первістка, трирічного Арчі.

[ + – ] Принц Гаррі з дружиною та дітьми Фото: Archewell Foundation

Гаррі та Меган візьмуть участь у двох заходах. Причому принц стільки говорив про те, що почувається "в небезпеці" на батьківщині, що буде присутнім із сім'єю лише там, де забезпечать постійну охорону.

З собою він також привезе охоронців, але, оскільки вони американці, їм не дозволено залишити зброю.

Передбачається, що після таємного візиту до бабусі до Віндзорського замку, Гаррі домовився про VIP-охорону, яка належить тільки дійсним членам королівської родини, якими герцоги вже не є, адже вони самі відмовилися від привілеїв.

Саймон Морган, колишній офіцер королівської охорони, заявив, що Гаррі не матиме можливості вплинути на рішення, прийняте МІ5, міністерством внутрішніх справ і міністерством закордонних справ, навіть якщо він чинитиме тиск на свою бабусю, щоб вона втрутилася. Так що Гаррі та Меган доведеться поводитися "стримано" під час свого перебування у Великій Британії, і не організовувати свої власні заходи.

[ + – ] Принц Чарльз, принц Гаррі та Арчі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Очікують, що пара візьме участь у церковній службі разом із королевою в соборі Святого Павла у п'ятницю вранці, а також з'явиться на вечірку BBC у палаці в суботу.

Передбачається, що герцог та герцогиня Сассекські подорожують без будь-якого старшого персоналу та з невеликою командою охоронців, залишивши своїх найдовіреніших співробітників вдома в Каліфорнії.

До речі, найімовірніше, принц Вільям і Кейт Міддлтон з Гаррі і Меган не зустрінуться. Вони, як і інші члени королівської сім'ї, вирушають до Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії, щоб відсвяткувати 70-річчя монарха на престолі.

Також деякі журналісти припускають, що Гаррі спробує організувати хрестини Лілібет у маленькій каплиці у Віндзорському замку, де колись хрестили Арчі у 2019 році.

Нагадаємо, при дворі побоюються, що Меган і Гаррі привезуть із собою, а найімовірніше так і буде, знімальну групу Netflix, яка супроводжує їх усюди.