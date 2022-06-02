Кейт Миддлтон в белом костюме затмила гостей Платинового юбилея королевы

Белоснежный наряд герцогиня Кембриджская дополнила украшениями покойной свекрови, принцессы Дианы.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Великобритании стартовали мероприятия по случаю Платинового юбилея королевы Елизаветы II, и публика с восторгом ждет появления высокопоставленных членов монаршей семьи на параде Trooping the Colour, который уже более 260 лет отмечает официальный день рождения британского монарха. Кейт Миддлтон выбрала для появления на публике наряд, который в очередной раз подчеркнул ее безупречный вкус, а также королевские амбиции.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Перед жителями и гостями Лондона герцогиня Кембриджская проехалась в открытом экипаже вместе с тремя своими детьми, а также с женой принца Чарльза, Камиллой Паркер-Боуллз.

На жене принца Уильяма было роскошное белое пальто от ее любимого дизайнера Alexander McQueen, красивая синяя шляпа с белыми полями от Philip Treacy в стиле "старого Голливуда", а из аксессуаров она выбрала сапфировые серьги с бриллиантами и такую же подвеску. Эти драгоценности изначально были свадебным подарком покойной принцессе Диане от наследного принца Саудовской Аравии Фахда. Кейт ранее обновила дизайн до стиля капли после того, как принц Уильям подарил ей серьги в 2010 году еще до их свадьбы.

[ + – ] Кейт надела серьги, которые раньше принадлежали ее свекрови, покойной принцессе Диане Фото: Скриншот

Волосы герцогини были собраны в элегантную прическу.

Герцогини Кембриджская и Корнуольская, а также принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, направлялись на парад конной гвардии перед тем, как занять свои места на балконе Букингемского дворца, чтобы наблюдать за полетом британских ВВС.

В параде участвуют более 1200 марширующих солдат, 240 лошадей и 400 музыкантов, демонстрируя военную выправку и искусство верховой езды, чтобы отметить официальный день рождения королевы. Парад движется от Букингемского дворца и вниз по центру к Параду конной гвардии вместе с членами королевской семьи верхом на лошадях и в экипажах.

Это первый раз за три года, когда королевские поклонники увидели герцогиню Кейт на Trooping the Colour, поскольку ранее это было невозможно из-за пандемии коронавируса.

[ + – ] Как менялись наряды Кейт для Trooping the Colour

Прошлогодние торжества были гораздо более сдержанными и проходили в частном порядке в Виндзорском замке.

Напомним, по случаю Платинового юбилея Букингемский дворец представил новый портрет Ее Величества.