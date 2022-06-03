Настрій "принц Луї". В інтернеті жартують над правнуком Єлизавети II

Принц Луї надихає користувачів інтернету на кумедні меми.

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Чотирирічний принц Луї став зіркою Платинового ювілею Єлизавети II. Грандіозні свята виявилися занадто втомливими для хлопчика, він швидко зморився, стоячи на балконі Букінгемського палацу, і почав кривлятися, приносячи задоволення фотографам. Яскраві емоції принца Луї стали приводом для десятків мемів у соцмережах. Фокус зібрав найкумедніші жарти на тему "настрій у стилі принца Луї".

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"Я зовні, я — всередині", — підписали в соцмережах фото, на якому Єлизавета II насолоджується святом на честь свого Платинового ювілею з усмішкою на обличчі, а маленький принц Луї затуляє вуха руками та кричить через надто гучний шум.

"Усі ми там були", — ще один жартівливий коментар у соцмережах із приводу виразу обличчя принца Луї. Судячи з емоцій чотирирічного спадкоємця престолу, який сильно втомився під час королівського ювілею, ми й справді "всі там були".

Класика жанру — підставити фото хлопчика, що кричить, на знамениту картину норвезького художника-експресіоніста Едварда Мунка "Крик". Вийшло дуже кумедно.

Не обійшлося без жартів на тему новин про Меган Маркл, яка останнім часом усе менше подобається британцям через спроби в будь-який спосіб привернути увагу до своєї родини.

"Мої почуття, коли медіа говорять про Гаррі та Меган", — підписали фото принца Луї, який кричить.

До слова, герцогиня Сассекська та її чоловік принц Гаррі були присутні на ювілеї Єлизавети II. Але їм не дозволили стояти на балконі Букінгемського палацу поруч із іншими членами королівської сім'ї.

Фото з котом, який кричить, справді дуже атмосферно передає ті ж емоції, що відчував принц Луї під час свята на честь його прабабусі.

Жарти про батьківство. "Мене запитують, чому я не хочу дітей. Я: незворушний вираз обличчя королеви Єлизавети II. Діти: принц Луї, який кричить".

Фото: Instagram

"Бабуся каже, що її онуки такі добре виховані й ідеальні (на знімку Єлизавети II з незворушним обличчям). Мої діти: вираз обличчя принца Луї, який кричить".

Фокус раніше розповідав, як пройшов перший день Платинового ювілею Єлизавети II та чому принцеса Анна з'явилася у військовій формі та верхи на коні під час свята на честь 70-річчя правління королеви.