Принцеса Анна одягла військову форму на честь ювілею королеви

Донька Єлизавети II брала участь у параді кінної гвардії з нагоди Платинового ювілею англійського монарха.

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Сьогодні у Великій Британії відбуваються урочистості на честь 70-річчя правління Єлизавети II. Відкриває чотириденні святкування традиційний парад кінної гвардії, в якому беруть участь члени королівської сім'ї. Цього року 71-річна донька королеви, принцеса Анна, разом із принцом Чарльзом та принцом Вільямом у повній військовій формі та з регаліями проїхалася верхи на коні на честь ювілею правління своєї матері. Про це повідомляє Hellomagazine.

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Відомо, що члени королівської сім'ї, пов'язані з військовими та військово-морськими силами, мали військову форму на державних заходах з 19 століття. І хоча принцеса Анна не служила в армії, на відміну від її братів, принца Чарльза та принца Ендрю, вона є почесним контрадміралом і головнокомандувачем Портсмута, а також опікується Королівським флотом і благодійною організацією Королівської морської піхоти, тому вона присутня на параді у формі.

Як пише Hellomagazine, принцеса Анна щорічно виконує сотні завдань, пов'язаних зі своїм військовим заступництвом, і зазвичай очолює список найпрацелюбніших королівських осіб.

Нагадаємо, у військовій виставі брали участь понад 1200 офіцерів і солдатів та 240 коней із господарської дивізії, які влаштували дивовижне видовище. До святкування також приєдналися сотні армійських музикантів 1-го батальйону ірландської гвардії.

Герцогиня Корнуольська, герцогиня Кембриджська з дітьми, а також граф та графиня Уессекські та їхні діти вирушили на парад в екіпажі. Сини та донька Кейт Міддлтон та принца Вільяма вперше проїхалися в кареті під час такої важливої події.

Фокус раніше розповідав, що на честь ювілею правління Єлизавети II у її офіційному Instagram-акаунті опублікували новий портрет королеви. На знімку монарх усміхалася і здавалася щасливою.

Також Фокус писав про те, як виглядала знаменита сукня Єлизавети II під час коронації. Воно пошите з білого атласу та прикрашене вишитими золотими нитками візерунками, що символізують країни Співдружності, а також усипане тисячами діамантами та коштовним камінням. Корона монарха важила близько трьох кілограмів, тому майбутній королеві за кілька днів до церемонії довелося таємно доставити її в палац, щоб звикнути до ваги.