Тисячі діамантів. Який вигляд мала сукня Єлизавети II для коронації

3 червня 1953 року Єлизавета II стала королевою Великої Британії. Згадуємо про дивовижну сукню монарха для церемонії.

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Сьогодні у Великій Британії проходять урочистості з нагоди 70-річчя правління Єлизавети II. Вона стала першим монархом історії країни, який дожив до свого Платинового ювілею. На честь цієї події розповідаємо, як проходила підготовка до коронації Єлизавети II і що відомо про знамените королівське вбрання для церемонії — сукню, прикрашену діамантами, аметистами та перлами, та корону вагою три кілограми.

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Сукня королеви

3 червня 1953 року Єлизавета II стала королевою Великої Британії. До цієї події Палац готувався ґрунтовно, зокрема що стосувалося вбрання для майбутнього монарха.

Королівську сукню створив відомий британський дизайнер Норман Хартнелл. За шість років до цієї важливої події він встиг проявити себе при дворі, зробивши весільне вбрання для тоді ще принцеси Лілібет.

Перш ніж розпочати справу державної важливості, Хартнелл докладно вивчив історію та традиції коронаційних суконь, деталі протоколу та історію церемоніальних нарядів. Вбрання створювали під суворим контролем монаршої особи. Дизайнер провів із майбутньою королевою вісім консультацій, перш ніж остаточно вирішити, який саме варіант вона вибере. В результаті зупинилися на сукні з білого атласу з рукавами крою кейп, вирізом у формі серця, спідницею і шлейфом.

[ + – ] Над орнаментом королівської сукні працювали близько трьох тисяч вишивальниць Фото: Getty Images

Особливо ретельно майбутня королева вибирала головні символи Великої Британії та країн Співдружності, які прикрашатимуть її сукню. На королівському вбранні були вишиті кленові листочки — символ Канади, снопи колосків — символ Пакистану, лотоси — Південна Африка, англійські троянди, валлійська цибуля порей, ірландський трилисник та шотландський чортополох. Над орнаментом працювали близько трьох тисяч вишивальниць. Вони зробили візерунки золотими нитками на білому атласі й прикрасили вбрання діамантами, перлами, аметистами, кристалами та рожевим коштовним камінням.

Сукня доставлена до палацу за кілька днів до коронації. Єдине, що сказала Лілібет після примірки, було слово "Чудово". Воно містко описувало розкішне вбрання. Поверх сукні майбутня королева одягла довгу оксамитову мантію благородного пурпурного кольору з шовковою підкладкою. На ній вишите золоте оливкове листя та снопи пшениці — символи миру та процвітання. Над створенням орнаменту для мантії працювали дванадцять людей протягом 3,5 тисячі годин.

[ + – ] Створення плаття відбувалося під суворим контролем Єлизавети II Фото: Royal Collection Trust

Під час церемонії за протоколом зверху сукні потрібно одягнути білий лляний одяг, який називається colobium sindonis. Королівський дизайнер створив для цього спеціальну просту сукню без мережив та прикрас.

Хартнелл тримав процес створення королівської сукні в найсуворішому секреті. Десятки американських магазинів за неймовірні суми грошей намагалися з'ясувати подробиці, який вигляд матиме вінценосне вбрання, щоб випустити його копії незадовго до важливої події. Проте дизайнер залишився вірним короні й відмовився від будь-яких привабливих пропозицій.

Корона

Королівська корона виглядала грандіозно. Вона прикрашена 2 868 діамантами, 17 сапфірами, 11 смарагдами та сотнями перлин. Дивовижний головний убір важив близько трьох кілограмів, тому його заздалегідь таємно доставили до Букінгемського палацу, щоб Лілібет могла звикнути до форми, ваги та навчитися балансувати. Майбутня королева кілька днів носила корону під час чаювання, читання газет, занять. Через роки її величність зізналася, що так і не змогла остаточно звикнути до такого важкого головного убору і під час церемонії боялася підняти голову високо, щоб не зламати шию.

На шляху до Вестмінстерського абатства майбутня королева надягла державну діадему Георга IV. Цю корону часто зображують на марках. Вона прикрашена трояндами, трилисником і чортополохом з 1 333 діамантами та 169 перлинами.

На церемонії коронації у Вестмінстерському абатстві, яка розпочалася об 11 годині дня, були присутні 8 251 гість. Сам Норман Хартнелл на урочистість не прийшов, пояснивши своє рішення тим, що тільки заважатиме в палаці.

Фокус раніше розповідав про те, що ВВС на честь Платинового ювілею правління Єлизавети II випустив документальний фільм про королеву, куди ввійшли кадри з маленькою та юною Єлизаветою, на яких вона позує з батьком, королем Георгом VI, молодшою сестрою, принцесою Маргарет, а також королевою-матір'ю.