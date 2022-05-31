Невідома королева: в мережі з'явилося домашнє відео Єлизавети II

Британці та весь світ побачили королеву зовсім з іншого боку, далекою від її офіційних обов'язків.

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2 червня у Великій Британії розпочнуться масштабні урочисті заходи з нагоди 70-річчя правління королеви Єлизавети II, і з цієї нагоди публіці демонструють дедалі більше цікавих моментів із життя монарха, який в історії країни править найдовше. Так, ВВС випустив документальний фільм про неї, куди увійшли кадри з маленькою та юною Єлизаветою, на яких вона позує з батьком, королем Георгом VI, молодшою сестрою, принцесою Маргарет, королевою-матір'ю, а також де вона знята в інтер'єрах фамільних замків.

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На чорно-білих і кольорових кадрах відеохроніки, де деякі датовані ще 1932 роком, вона зовсім маленька грає з батьками й сестрою в саду.

Є там і моменти, де майбутня королева разом з батьком та сестрою подорожує кораблем до Південної Африки, водночас маючи абсолютно щасливий вигляд. На той час їй було 20 років.

Загалом у фільм включено десятки таких роликів, які розкривають публіці раніше невідому їм Єлизавету та взаємини між родичами.

Камера завжди супроводжувала королівську сім'ю, і тепер зняті багато десятиліть тому моменти з життя, мабуть, найвідомішої королівської родини світу стануть надбанням громадськості.

Сама королева теж любила знімати, а батько подарував їй відеокамеру, з якою вона ніколи не розлучалася, фіксуючи не лише домашні події, а й свої подорожі.

Нагадаємо, на честь Платинового ювілею на вулиці Лондона виїде золота карета, в якій пересуваються лише монархи. Однак Єлизавети всередині не буде. Замість 96-річного монарха там стоятимуть спеціальні екрани, які покажуть 27-річну Її Величність, яка їде зі своєю коронацією. Цифрова королева буде в тому ж одязі, в якому пройшла помазання на трон, і вона махатиме з вікон карети багатотисячній публіці. Так, інноваційні технології повернуть британців на сім десятиліть тому.

Наскільки активно сама королева братиме участь у заходах, залежить стану її здоров'я. Нещодавно вона з'явилася на кінному шоу у Віндзорі, де мала дуже радісний та бадьорий вигляд, попри проблеми з мобільністю.