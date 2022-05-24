Єлизавета II з'явилася на публіці з унікальною брошкою, подарованою батьками

Востаннє цю прикрасу королева одягала у 2011 році.

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Королева Великобританії Єлизавета II, незважаючи на проблеми з мобільністю, все ж таки знаходить сили відвідати деякі заходи, які відбуваються на честь її Платинового ювілею на троні. Одним із таких стала Королівська квіткова виставка в Челсі, куди Її величність приїхала в яскраво-рожевому пальті, сукні з рожевими квітами та брошкою від Cartier, подарованою їй багато років тому її батьками, пише Daily Mail.

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Прикраса привернула увагу присутніх і фотографів, оскільки цю брошку королева носить дуже рідко, хоча коштовність має давню історію. Зроблена з рожевих і блакитних сапфірів, рубінів і діамантів у вигляді букету квітів, вона була подарована принцесі Єлизаветі в день її 19-річчя в 1945 році її батьками королем Георгом VI та королевою Єлизаветою.

Окрім брошки, вони подарували дочці й пару сережок.

[ + – ] Брошка у вигляді букета квітів була подарована Єлизаветі на її 19-річчя Фото: Getty Images

Востаннє королева одягала цю брошку під час свого турне Австралією у 2011 році, а перед цим вона була з нею під час запису різдвяної промови в 1990 році.

Виставку в Челсі (Лондон) організувало Королівське садівниче товариство, яке патронує монарх. Вона відвідувала виставку понад 50 разів.

На виставку королева приїхала на чотиримісному гольф-автомобілі вартістю 62 тис. фунтів стерлінгів, який вважається "роллс-ройсом серед авто свого класу".

Окрім Її Величності, на заході в Челсі в понеділок були присутні принц Едвард і його дружина Софі, графиня Вессекська, а також принцеса Беатріс і її чоловік Едуардо Мапеллі Моцці. Гостям представили троянду Джона Істуммліна, названу на честь одного з перших чорношкірих садівників Великобританії. Її посадять у рожевому саду Букінгемського палацу.

[ + – ] Принц Едвард і його дружина Софі дивляться на новий сорт троянди — троянду Джона Істуммліна

Нагадаємо, публіці покажуть коштовності королеви та її сукню для коронації. Монарх позичила кілька своїх особистих прикрас фонду Royal Collection Trust, щоб виставити їх у Віндзорському та Букінгемському палацах, а також у Голірудхаусі цього літа.