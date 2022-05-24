Елизавета II появилась на публике с уникальной брошью, подаренной родителями

Последний раз это украшение королева надевала в 2011 году.

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Королева Великобритании Елизавета II, несмотря на проблемы с мобильностью, все же находит силы посетить некоторые мероприятие, которые проходят в честь ее Платинового юбилея на троне. Одним из таких стала Королевская цветочная выставка в Челси, куда Ее величество приехала в ярко-розовом пальто, платье с розовыми цветами и брошью от Cartier, подаренной ей много лет назад ее родителями, пишет Daily Mail.

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Украшение привлекло внимание присутствующих и фотографов, поскольку эту брошь королева носит очень и очень редко, хотя драгоценность имеет давнюю историю. Сделанная из розовых и голубых сапфиров, рубинов и бриллиантов в виде букета цветов, она была подарена принцессе Елизавете в день ее 19-летия в 1945 году ее родителями королем Георгома VI и королевой Елизаветой.

Кроме броши, они преподнесли дочери и пару серег.

[ + – ] Брошь в виде букета цветов была подарена Елизавете на ее 19-летие Фото: Getty Images

В последний раз королева надевала эту брошь во время своего турне по Австралии в 2011 году, а перед этим она была в ней во время записи рождественской речи в 1990 году.

Выставку в Челси (Лондон) организовало Королевское садоводческое общество, которое монарх патронирует. Она посещала выставку более 50 раз.

На выставку королева приехала на четырехместном гольф-автомобиле стоимостью 62 тыс. фунтов стерлингов, который считается "роллс-ройсом среди авто своего класса".

Кроме Ее Величества, на мероприятии в Челси в понедельник присутствовали принц Эдвард и жена Софи, графиня Уэссекская, а также принцесса Беатрис и ее муж Эдуардо Мапелли Моцци. Гостям представили розу Джона Истуммлина, названную в честь одного из первых чернокожих садовников Великобритании. Ее посадят в розовом саду Букингемского дворца.

[ + – ] Принц Эдвард и его жена Софи смотрят на новый сорт розы – розу Джона Истуммлина

Напомним, публике покажут драгоценности королевы и ее платье для коронации. Монарх одолжила несколько своих личных украшений фонду Royal Collection Trust, чтобы выставить их в Виндзорском и Букингемском дворцах, а также в Холирудхаусе этим летом