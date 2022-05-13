Елизавета II приоткроет для публики свою шкатулку с драгоценностями: что покажут миру

Публика увидит коронационное платье монарха, легендарную тиару и другие украшения, которые королева надевала во время зарубежных визитов.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В честь Платинового юбилея правления королевы Елизаветы II монарх одолжила несколько своих личных драгоценностей фонду Royal Collection Trust, чтобы выставить их в Виндзорском и Букингемском дворцах, а также в Холирудхаусе этим летом, сообщает People.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В перечень вошли броши, которые Елизавета II часто надевала во время официальных туров Содружества, которые будут выставлены вместе с коронационным платьем королевы и мантией, а также ее легендарная бриллиантовая диадема.

С 7 июля по 26 сентября посетители Виндзорского замка смогут увидеть платье авторства дизайнера Нормана Хартнелла, в котором принцесса Елизавета прибыла в Вестминстерское аббатство 2 июня 1953 года, чтобы выйти оттуда уже королевой Елизаветой II. К нему прилагается лиловая бархатная мантия с шелковой подкладкой.

Фото: Getty Images

Также публике покажут пять брошей, представляющими эмблемы Содружества, как намек на те же цветочные эмблемы, вышитые на платье.

"Я думаю, что это подчеркивает значение символического дизайна и иконографии коронационного платья, но в то же время это действительно поддерживает идею королевы как главы Содружества и тот факт, что она действительно посвятила так много времени своему правлению", – сообщила журналистам заместитель инспектора произведений искусства королевы и куратор выставки Каролин де Гито.

Драгоценности включают канадскую брошь с кленовым листом, сделанную Asprey & Co, которую принцесса Елизавета носила во время своего первого визита в Канаду в 1951 году. Позже эта брошь была одолжена как Камилле, герцогине Корнуольской, так и Кейт Миддлтон.

Фото: Royal Collection Trust

Еще одна брошь – "Пламенная лилия", символизирующая национальный цветок Зимбабве и Замбии. Она была на траурной одежде Елизаветы, когда она вернулась в Великобританию из Кении после известия о смерти ее отца в 1952 году.

Фото: Royal Collection Trust

Также в коллекции находится брошь королевы в виде австралийской акации, подаренная монарху правительством и народом Австралии во время первого визита туда в 1954 году.

Фото: Royal Collection Trust

Брошь в виде новозеландского серебряного папоротника, которую королева одолжила Кейт для ее тура с принцем Уильямом в 2014 году, также находится среди экспонатов.

Завершает список яркая брошь из Шри-Ланки с розовыми, голубыми и желтыми сапфирами, гранатами, рубинами и аквамаринами, которая была подарена королеве в 1981 году.

Фото: Royal Collection Trust

В Букингемском дворце с 22 июля по 2 октября британцы и туристы смогут увидеть знаменитую диадему королевы с 1333 бриллиантами круглой огранки, двумя рядами жемчуга (169 жемчужин) и изображений розы, чертополоха и двух трилистников, представляющих Англию, Шотландию и Ирландию.

Это украшение носила каждая королева или королева-консорт, начиная с королевы Аделаиды, жены Вильгельма IV. Именно в ней Елизавету II можно увидеть на большинстве почтовых марок и банкнотах стран Содружества. Иногда королева появляется в ней на открытии парламента, которое в этом году она пропустила из-за проблем со здоровьем впервые с 1963 года.

Еще одна драгоценность, которую увидят посетители, – ожерелье Дели Дурбар, которое она унаследовала в 1953 году, в год своей коронации. Оно украшено девятью изумрудами, изначально принадлежавшими бабушке королевы Марии, герцогине Кембриджской, а также подвеской с бриллиантом весом 8,8 карата, вырезанным из алмаза Куллинан. Как известно, это крупнейший из когда-либо добытых алмазов.

Фото: Getty Images

В Холирудхаусе (резиденция королевы в шотландском Эдинбурге) с 3 июля по 25 сентября все желающие смогут увидеть наряды, которые Ее Величество носила по случаю празднования Серебряного, Золотого и Бриллиантового юбилеев, а также подарки, преподнесенные во время официальных мероприятий в Шотландии.

Юбилейные выходные, посвященные рекордному 70-летию королевы на престоле, начнутся 2 июня с мероприятия Trooping the Colour, во время которого члены королевской семьи, как ожидается, появятся на балконе Букингемского дворца. Предполагается, что королева посетит Дерби, одни из ее самых любимых скачек, концерт в Букингемском дворце и Платиновое юбилейное театрализованное представление, празднование в стиле карнавала, во время которого выступят многие артисты, в том числе Эд Ширан.

Напомним, сколько стоит самое дорогое украшение в шкатулке британской королевы.