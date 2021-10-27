Эксперты назвали самое дорогое украшение в коллекции драгоценностей Елизаветы II

Эта драгоценность занимает особое место в коллекции британского монарха, и Елизавета II уже дважды давала ее Кейт Миддлтон, жене будущего короля Великобритании.

Британская королева Елизавета II известна своей коллекцией драгоценностей, которых насчитывается более 300. Они хранятся в сейфах гардеробных комнат монарха, а также в бомбоубежище, расположенном в подвале Букингемского дворца. Самое дорогое из всех ювелирных украшений стоит свыше $90 млн долларов, и это не тиара или корона, как многие думают, пишет Express.

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Речь идет о бриллиантовом ожерелье, подаренном Елизавете, тогда еще принцессе, в 1947 году одним из самых богатых людей в мире Асафом Джахом VII, низамом Хайдарабада (Индия), на свадьбу. Он предложил будущей королеве самой выбрать несколько украшений из впечатляющей коллекции драгоценностей Cartier. Кроме колье, она выбрала цветочную тиару, сочетающуюся с ожерельем, на которой были съемные серебряные цветы в виде английской розы. Асаф без проблем оплатил счет за украшения.

Созданное Cartier в 1935 году колье замысловато и украшено геометрическими бриллиантами, вписанными в цветочный узор. Хью Робертс, который был директором Королевской коллекции и инспектором произведений искусства королевы с 1996 по 2010 год, однажды описал это украшение так:

[ + – ] Колье Cartier было подарено Елизавете в 1947 году Фото: Getty Images

"В центре колье на цепочке из 38 бриллиантов – съемная подвеска в ​​виде двойной капли, украшенная 13 бриллиантами изумрудной огранки и каплей в форме груши. Застежка также инкрустирована бриллиантами".

По данным ювелирных онлайн-магазинов, стоимость украшения – 66,3 млн фунтов стерлингов ($91,2 млн по последнему курсу).

Елизавета II неоднократно носила это ожерелье после замужества с принцем Филиппом и даже надевала его для серии портретов, сделанных перед ее коронацией.

[ + – ] Королева позирует для портрета в подарке из Индии Фото: Getty Images

В феврале 2014 года колье впервые надела Кейт Миддлтон жена старшего внука королевы, принца Уильяма, на в благотворительный вечер в качестве покровительницы Национальной портретной галереи Лондона. На герцогине было изумрудное платье Jenny Packham, которое эффектно оттеняло королевскую драгоценность.

[ + – ] Кейт Миддлтон впервые надела ожерелье королевы Елизаветы II в 2014 году Фото: Getty Images

После этого Кейт еще раз появлялась на публике в этом ожерелье. В декабре 2019 года она была сфотографирована с украшением на приеме дипломатического корпуса.

Напомним, стало известно, какое украшение принцесса Шарлотта получит в наследство от своей бабушки, принцессы Дианы.