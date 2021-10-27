Експерти назвали найдорожчу прикрасу Єлизавети ІІ

Ця коштовність посідає особливе місце у колекції британського монарха, і Єлизавета II вже двічі давала її Кейт Міддлтон, дружині майбутнього короля Великобританії.

Британська королева Єлизавета II відома своєю колекцією коштовностей, яких налічується понад 300. Вони зберігаються в сейфах вбиралень монарха, а також у бомбосховищі, розташованому в підвалі Букінгемського палацу. Найдорожча з усіх ювелірних прикрас коштує понад $90 млн доларів, і це не тіара чи корона, пише Express.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Йдеться про діамантове намисто, подароване Єлизаветі, тоді ще принцесі, у 1947 році одним із найбагатших людей у світі Асафом Джахом VII, нізамом Хайдарабада (Індія), на весілля. Він запропонував майбутній королеві вибрати кілька прикрас із разючої колекції коштовностей Cartier. Крім кольє, вона обрала квіткову тіару, що поєднується з намистом, на якій були срібні квіти, що знімаються, у вигляді англійської троянди. Асаф без проблем сплатив рахунок за прикраси.

Створене Cartier у 1935 році кольє хитромудре та прикрашене геометричними діамантами, вписаними в квітковий візерунок. Х'ю Робертс, який був директором Королівської колекції та інспектором витворів мистецтва королеви з 1996 по 2010 рік, якось описав цю прикрасу так:

[ + – ] Кольє Cartier було подаровано Єлизаветі у 1947 році. Фото: Getty Images

"У центрі кольє на ланцюжку з 38 діамантів — знімна підвіска у вигляді подвійної краплі, прикрашена 13 діамантами смарагдового ограновування та краплею у формі груші. Застібка також інкрустована діамантами".

За даними ювелірних онлайн-магазинів, вартість прикраси — 66,3 млн фунтів стерлінгів ($91,2 млн за останнім курсом).

Єлизавета II неодноразово носила це намисто після заміжжя з принцом Філіпом і навіть одягала його для серії портретів, зроблених перед її коронацією.

[ + – ] Королева позує для портрета в подарунку з Індії. Фото: Getty Images

У лютому 2014 року кольє вперше одягла Кейт Міддлтон дружина старшого онука королеви, принца Вільяма, на благодійний вечір як покровителька Національної портретної галереї Лондона. На герцогині була смарагдова сукня Jenny Packham, яка ефектно відтіняла королівську коштовність.

[ + – ] Кейт Міддлтон вперше одягла намисто королеви Єлизавети II у 2014 році Фото: Getty Images

Після цього Кейт ще раз з'являлася на публіці у цьому намисті. У грудні 2019 року її було сфотографовано з прикрасою на прийомі дипломатичного корпусу.

Нагадаємо, стало відомо, яку прикрасу принцеса Шарлотта отримає у спадок від своєї бабусі, принцеси Діани.