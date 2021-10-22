Принцеса Шарлотта успадкує легендарну прикрасу принцеси Діани

Як старша внучка принцеси Діани Шарлотта має право на прикрасу своєї бабусі, хранителем якого є брат Діани Чарльз Спенсер.

Шестирічна донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон принцеса Шарлотта збирається успадкувати одну з найбільш відомих і знакових сімейних реліквій принцеси Діани — її сімейну тіару, яку вона носила в день весілля з принцом Чарльзом, повідомляють британські ЗМІ з посиланням на джерела в оточенні Кембриджів і Спенсерів.

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Оскільки Шарлотта є старшою з онучок покійної принцеси Вельської, вона отримає право першою вибрати прикраси з колекції палацових коштовностей.

Найбажаніший предмет, тіара Спенсерів, зараз перебуває під наглядом молодшого брата Діани, графа Чарльза Спенсера, який живе в сімейному будинку Олторп.

"Вільям близький зі своїм дядьком і запитав, чи можна коли-небудь подарувати Шарлотті тіару, тезку його матері. Вільям прекрасно знає, що в графа є власні дочки, але вони обидва погодилися, що культовий витвір Діани належить її першій онучці", — відзначає інсайдер.

За словами іншого інформатора, Шарлотта знає про свою бабусю та неодноразово бачила фотографії, на якій та в тіарі.

[ + – ] На весілля Діана Спенсер наділа сімейну тіару, відмовившись від запропонованих королевою прикрас Фото: Getty Images

"Шарлотта більш ніж інформована про те, що вона принцеса, і в неї вже є пластикові діадеми та сукні, в які можна переодягатися. Це дуже мило", — зазначив він.

Тіара Спенсерів була розроблена компанією Garrard у 1930-х роках і створена з використанням інших коштовностей, що належать цій родині. Центральна частина прикраси у формі серця була подарунком на весілля бабусі Діани від леді Сари Ізабелли Спенсер, тітки 7-го графа Спенсера.

За традицією, королівські наречені зазвичай позичають головний убір або тіару в королеви на день весілля. Але для одруження зі старшим сином монарха, принцом Вельським, Діана вирішила надіти сімейну реліквію. У ній на своїх весіллях були й обидві сестри Діани, леді Сара Маккоркодейл і леді Джейн Феллоуз.

Очікується, що, крім бажаної тіари Спенсерів, принцеса Шарлотта успадкує деякі з коштовностей королеви, наприклад, Володимирську тіару зі смарагдами від бабусі королеви, королеви Марії, вартістю близько 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

[ + – ] Володимирська тіара Фото: The Crowns

Нагадаємо, як по-справжньому звуть членів королівської сім'ї Великобританії, і на кого зі своїх предків найбільше схожа принцеса Шарлотта.