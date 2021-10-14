Не Кейт і не Гаррі: як насправді звуть королівських осіб Великобританії

Імена деяких членів британської королівської сім'ї, які фігурують у світових ЗМІ, відрізняються від написаних у їх свідоцтвах про народження.

Королівська сім'я Великобританії — мабуть, найвідоміша серед монархів. Люди знають, хто такі Кейт Міддлтон, Меган Маркл, принц Гаррі. Однак далеко не всім відомо, що в офіційних документах у цих людей стоять зовсім інші імена, пише Mirror.

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Меган Маркл

Справжнє ім'я Меган Маркл, колишньої американської актриси, відомої за серіалом "Форс-мажори", а зараз – дружини принца Гаррі, — Рейчел Меган. Саме таке ім'я батьки дали їй при народженні і до певного віку її називали Рейчел. Однак коли вона почала зніматися в серіалі "Форс-мажори", де її героїню теж звали Рейчел, Маркл перейшла на своє друге ім'я Меган, під яким її знає весь світ. Після весілля з принцом Гаррі в 2018 році її стали називати герцогинею Сассекською.

[ + – ] Меган Маркл, герцогиня Сасссекська Фото: Getty Images

Принц Гаррі

Не тільки Меган відома під іншим ім'ям, відмінним від імені в свідоцтві про народження. Аналогічна ситуація — і в її чоловіка, принца Гаррі. Справжнє ім'я молодшого сина принца Чарльза і принцеси Діани – Генрі Чарльз Альберт Девід. Однак від самого народження його називали не Генрі, а Гаррі. Ім'я, дане йому при народженні, фігурує тільки в офіційних документах.

[ + – ] принц Гаррі Фото: Скриншот

Кейт Міддлтон

Дружина майбутнього короля Великобританії Кейт Міддлтон, вона ж герцогиня Кембриджська, теж не особливо відома громадськості під своїм справжнім ім'ям. Її повне ім'я звучить як Кетрін Елізабет Міддлтон. Коротка форма імені закріпилася за нею вже у школі, а потім і в університеті, де її всі називали Кейт. Але зараз, коли Вільям публічно звертається до своєї дружини, він завжди називає її Кетрін. Також прийнято говорити "герцогиня Кетрін", а не "герцогиня Кейт".

[ + – ] Кетрін Елізабет Міддлтон Фото: Getty Images

Король Георг VI

Король Георг VI був батьком королеви Єлизавети II, і його правління тривало з грудня 1936 року до його смерті в лютому 1952 року. Коли він народився в 1895 році, йому фактично дали ім'я Альберт, а Георг – одне з його других імен, поряд з Фредеріком й Артуром. Однак більша частина його сім'ї і друзів називала його Берті.

Як другий син Георга V, він ніколи не очікував, що посяде трон, але в 1936 році його брат Едуард VIII зрікся престолу, щоб одружитися з розведеною Уолліс Сімпсон, і він став королем.

[ + – ] Король Георг VI, батько Єлизавети II Фото: Getty Images

Королева Вікторія

Однією з найвідоміших королев Великобританії була королева Вікторія, правління якої тривало майже 64 роки – з 1837-го до її смерті в 1901 році. Її повне ім'я було Александріна Вікторія. Перше ім'я було даниною поваги її хрещеному – російському імператорові Олександру I.

Нагадаємо, принц Чарльз, який зійде на престол після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II, вирішив перерозподілити нерухомість монархів між членами сім'ї. Кларенс-хаус, резиденцію в Лондоні, він планує віддати старшому онукові, принцу Джорджу, хоча раніше збирався подарувати цей будинок принцу Гаррі.