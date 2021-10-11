Принц Чарльз передумав дарувати улюблений маєток принца Гаррі: кому дістанеться Кларенс-хаус

Після переїзду принца Гаррі та Меган Маркл у США і складання ними королівських повноважень принц Уельський вирішив, що свою резиденцію в Лондоні передасть старшому онукові, принцу Джорджу.

Принц Чарльз, який після смерті королеви Єлизавети II займе британський престол, вирішив провести капітальну реконструкцію приватної власності, що належить родині монарха, і свою лондонську резиденцію Кларенс-хаус, яка спочатку планувалася для принца Гаррі, тепер збирається передати старшому онукові, 8-річному принцу Джорджу, синові принца Вільяма і Кейт Міддлтон, пише The Sun.

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Після того, як зійде на престол, принц Уельський повинен буде переїхати в Букінгемський палац, який є офіційною резиденцією монарха, незважаючи на те, що вважає його "занадто гучним". Тому зараз своїм пріоритетним завданням він вважає розподіл двох поколінь родини за досить великим списком об'єктів нерухомості. Коли королеви не стане, це питання має бути вирішене в стислі терміни.

[ + – ] Кларенс-хаус — лондонська резиденція принца Чарльза Фото: Getty Images

"Все розглядається через призму питання: "Яку цінність являє ця пропозиція для громадськості?". Усі визнають, що немає сенсу керувати такою кількістю резиденцій. Але якщо ви повністю відмовитеся від них, то ніколи не отримаєте їх назад. Коли принц Джордж і молодші члени королівської сім'ї виростуть, їм треба десь жити", — розповіло джерело журналістам, пояснюючи мотиви спадкоємця престолу.

Зокрема, він збирається віддати герцогам Кембриджським Віндзорський замок. Кейт і Вільям, за словами інсайдера, давно хотіли б залучити резиденцію в передмісті Лондона у власність. Самому Чарльзу Віндзор не особливо подобається через його наближеність до аеропорту Хітроу.

Маєток Балморал у Шотландії теж опинився в полі зору принца Уельського. У майбутньому він не заперечує, що його перетворять на музей, присвячений королеві. На думку спадкоємця престолу, нерухомість монархів повинна бути не тільки місцем їх проживання, а й демонструватися публіці, щоб тим самим приносити користь.

Що стосується Букінгемського палацу, то там триває реконструкція, розпочата ще в 2011 році, вартість якої склала 369 мільйонів фунтів стерлінгів. Коли вона закінчиться, замок планують відкрити для цілорічного доступу громадськості.

[ + – ] У Букінгемському палаці 10 років триває реконструкція

За інформацією видання, зараз житлові приміщення монарха — це 52 королівські та гостьові спальні, а також 188 спалень для персоналу замку. Принц Чарльз планує суттєво скоротити їхню кількість.

"Незважаючи на те, що всі думають, що він (принц Чарльз) не хоче там жити, у нього обов'язково буде там житло. Але це буде набагато скромніша "квартира над магазином", схожа на ту, що була в прем'єр-міністра на Даунінг-стріт", — розповів ЗМІ друг принца.

Нагадаємо, королева Єлизавета II вперше з'явилася на публіці за останні кілька місяців. Разом з учнями початкової школи вона посадила дерево в Балморалі.