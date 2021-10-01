Єлизавета II в гумових чоботях взялася за лопату

Королева разом із принцом Чарльзом та учнями початкової школи в Балморалі посадила дерево на честь початку підготовки до святкування 70-річчя свого правління. Монарх з'явилася на публіці вперше за більш ніж два місяці.

95-річна Єлизавета II дала старт ініціативі "Зелений навіс королеви" (QGC) перед платиновим ювілеєм свого правління і посадила разом із сином, принцом Чарльзом, і школярами з прилеглої початкової школи Краті перше дерево — мідний бук — у межах проєкту у шотландському маєтку монархів Балморал, пише Daily Mail.

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Ініціатива QGC покликана мотивувати британців висаджувати дерева на честь 70-річного служіння королеви країні. Як відомо, Єлизавета II стане першим британським монархом, який правив стільки років. На престол вона зійшла в 1952 році і за цей час посадила по всьому світу 1 500 дерев.

Монарх закликає людей по всій країні наслідувати її приклад і садити власні дерева. Найкращим часом для посадки називає період із жовтня по березень, коли в саджанців більше шансів піти в ріст.

Для посадки дерева королева взула гумові чоботи, а на голові в неї традиційно красувалася хустина. Коли Чарльз і його мати засипали лунку із саджанцем, принц пожартував: "Будемо сподіватися, що він виживе".

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Захід також ознаменував відкриття освітньої програми QGC, яка враховує спеціальний ювілейний випуск премії RFS Junior Forester Award. Вона спрямована на те, щоб дати дітям і молодим людям уявлення про навички, необхідні для кар'єри в лісовому господарстві, а також практичні навички для надання допомоги в управлінні лісовими угіддями в їхніх школах і місцевих громадах.

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Школярі, які були присутні під час посадки дерева, досліджували ліси Балморала, беручи участь у природоохоронних проєктах у межах програми. Вони також подарували королеві зроблену для неї листівку з намальованими від руки ілюстраціями дерев.

Поява королеви стала першою з 23 липня, коли вона поїхала на відпочинок у Балморал. Свою відпустку монарх вперше провела без чоловіка, принца Філіпа, який помер у квітні цього року.