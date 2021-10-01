Елизавета II в резиновых сапогах взялась за лопату
Королева вместе с принцем Чарльзом и учениками начальной школы в Балморале посадила дерево в честь начала подготовки к празднованию 70-летия своего правления. Монарх появилась на публике впервые за более чем два месяца.
95-летняя Елизавета II дала старт инициативе "Зеленый полог королевы" (QGC) перед платиновым юбилеем своего правления и посадила вместе с сыном, принцем Чарльзом, и школьниками из близлежащей начальной школы Крати первое дерево – медный бук – в рамках проекта в шотландском поместье монархов Балморал, пишет Daily Mail.
Инициатива QGC призвана мотивировать британцев высаживать деревья в честь 70-летнего служения королевы стране. Как известно, Елизавета II станет первым британским монархом, правившим столько лет. На престол она взошла в 1952 году и за это время посадила по всему миру 1500 деревьев.
Монарх призывает людей по всей стране последовать ее примеру и сажать собственные деревья. Лучшим временем для посадки называет период с октября по март, когда у саженцев больше шансов пойти в рост.
Для посадки дерева королева обула резиновые сапоги, а на голове у нее традиционно красовался платок. Когда Чарльз и его мать засыпали лунку с саженцем, принц пошутил: "Будем надеяться, что он выживет".
Мероприятие также ознаменовало открытие образовательной программы QGC, которая включает в себя специальный юбилейный выпуск премии RFS Junior Forester Award. Она направлена на то, чтобы дать детям и молодым людям представление о навыках, необходимых для карьеры в лесном хозяйстве, а также практические навыки для оказания помощи в управлении лесными угодьями в их школах и местных сообществах.
Школьники, которые присутствовали при посадке дерева, исследовали леса Балморала, принимая участие в природоохранных проектах в рамках программы. Они также подарили королеве сделанную для нее открытку с нарисованными от руки иллюстрациями деревьев.
Появление королевы стало первым с 23 июля, когда она уехала на отдых в Балморал. Свой отпуск монарх впервые провела без мужа, принца Филиппа, который скончался в апреле этого года.