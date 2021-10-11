Принц Чарльз передумал дарить любимое поместье принцу Гарри: кому достанется Кларенс-хаус

После переезда принца Гарри и Меган Маркл в США и сложения ими королевских полномочий принц Уэльский решил, что свою резиденцию в Лондоне передаст старшему внуку, принцу Джорджу.

Принц Чарльз, который после смерти королевы Елизаветы II займет британский престол, решил провести капитальную реконструкцию частной собственности, принадлежащей семье монарха, и свою лондонскую резиденцию Кларенс-хаус, которая изначально планировалась для принца Гарри, теперь собирается передать старшему внуку, 8-летнему принцу Джорджу, сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, пишет The Sun.

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После того, как взойдет на престол, принц Уэльский должен будет переехать в Букингемский дворец, являющийся официальной резиденцией монарха, несмотря на то, что считает его "слишком шумным". Поэтому сейчас своим приоритетным заданием он считает распределение двух поколений семьи по довольно обширному списку объектов недвижимости. Когда королевы не станет, этот вопрос должен быть решен в сжатые сроки.

[ + – ] Кларенс-хаус – лондонская резиденция принца Чарльза Фото: Getty Images

"Все рассматривается через призму вопроса: "Какую ценность представляет это предложение для общественности?". Все признают, что нет смысла управлять таким количеством резиденций. Но если вы полностью откажетесь от них, то никогда не получите их обратно. Когда принц Джордж и младшие члены королевской семьи вырастут, им понадобится где-то жить", – рассказал источник журналистам, объясняя мотивы наследника престола.

В частности, он собирается отдать герцогам Кембриджским Виндзорский замок. Кейт и Уильям, по словам инсайдера, давно хотят заполучить резиденцию в пригороде Лондона в собственность. Самому Чарльзу Виндзор не особо нравится из-за его приближенности к аэропорту Хитроу.

Поместье Балморал в Шотландии тоже оказалось в поле зрения принца Уэльского. В будущем он не исключает, что его превратят в музей, посвященный королеве. По мнению наследника престола, недвижимость монархов должна быть не только местом их жительства, но и демонстрироваться публике, чтобы тем самым приносить пользу.

Что касается Букингемского дворца, то там продолжается реконструкция, начатая еще в 2011 году, стоимость которой составила 369 миллионов фунтов стерлингов. Когда она закончится, замок планируют открыть для круглогодичного доступа общественности.

[ + – ] В Букингемском дворце 10 лет идет реконструкция

По информации издания, сейчас жилые помещения монарха – это 52 королевские и гостевые спальни, а также 188 спален для персонала замка. Принц Чарльз планирует существенно сократить их количество.

"Несмотря на то, что все думают, что он (принц Чарльз) не хочет там жить, у него обязательно будет там жилье. Но это будет гораздо более скромная "квартира над магазином", похожая на ту, что была у премьер-министра на Даунинг-стрит", – рассказал СМИ друг принца.

Напомним, королева Елизавета II впервые появилась на публике за последние несколько месяцев. Вместе с учениками начальной школы она посадила дерево в Балморале.