На одне обличчя: хто на кого схожий у королівській родині Великобританії

Теперішні члени монаршого сімейства успадкували чимало рис від своїх предків, яких уже немає.

Члени королівської сім'ї Великобританії, починаючи з 95-річної Єлизавети II і закінчуючи її 6-річною правнучкою Шарлоттою, успадкували риси своїх предків, причому в деяких випадках схожість видно неозброєним оком. Британський таблоїд Daily Mail представив низку порівняльних портретів, продемонструвавши всьому світу, хто ж на кого схожий у королівській родині.

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Єлизавета II

Королева Єлизавета II дуже схожа на свою бабусю, дружину короля Георга V Марію Текську (1867-1953). При цьому жінки схожі не тільки зовні. Марія, як і Єлизавета, була надзвичайно віддана своїй країні і підтримувала свого чоловіка, двох своїх синів і внучку Єлизавету протягом їхнього правління.

[ + – ] Королева-консорт Марія та її внучка Єлизавета II Фото: Dailymail.co.uk

Принц Чарльз

Ніс та очі Едуарда VII (1841-1910) виразно були передані праправнуку і майбутньому королю принцу Чарльзу. Едуард VII — старший син королеви Вікторії і принца Альберта. Він правив до своєї смерті в 1910 році. Принц Чарльз, якому зараз 72 роки, зійде на престол після смерті матері, королеви Єлизавети II.

[ + – ] Едуард VII і принц Чарльз Фото: The Daily Mail

Принцеса Анна

Королева-консорт Марія наділила своїми рисами не тільки внучку, але і правнучку, принцесу Анну, дочку Єлизавети II. У них однакова структура волосся, а також разюче схожі крижаний погляд і лінія брів.

[ + – ] Королева-консорт Марія і принцеса Анна Фото: The Daily Mail

Принц Вільям

У короля Георга VI (1895-1952) і його правнука принца Вільяма схожі очі і губи. Георг VI, якого в сім'ї називали Берті, зійшов на трон після того, як його неоднозначний брат відмовився від монархії. Після його смерті в 1952 році трон перейшов до його старшої дочки Єлизавети.

[ + – ] Георг VI і принц Вільям Фото: The Daily Mail

Принц Гаррі

Що стосується принца Гаррі, то журналісти виявили не одного, а цілих двох членів королівської сім'ї, на яких схожий молодший син принца Чарльза і принцеси Діани. Так, існує разюча подібність між принцесою Мері (1867-1953) та її праправнуком. Однак, не менше Гаррі схожий і на свого діда, принца Філіпа, герцога Единбурзького: у них однакові посмішки, волосся та очі.

[ + – ] Принцеса Мері і принц Гаррі Фото: The Daily Mail

[ + – ] Принц Філіп і принц Гаррі Фото: Daily Mail

Принцеса Шарлотта

Схожа ситуація — і в принцеси Шарлотти, доньки Кейт Міддлтон і принца Вільяма. З перших днів усі називають дівчинку копією своєї прабабусі-королеви, причому велика схожість простежується на дитячих фото.

[ + – ] Єлизавета II в дитинстві і принцеса Шарлотта Фото: The Daily Mail

Однак, у Шарлотти є й інші предки, риси яких вона успадкувала. Часто очі, ніс і посмішку принцеси Шарлотти також порівнюють з її бабусею принцесою Діаною. На цих фотографіях вони дуже схожі.

[ + – ] Діана Спенсер у дитинстві і принцеса Шарлотта Фото: The Daily Mail

Нагадаємо, як по-справжньому звуть деяких членів королівської сім'ї, імена яких відрізняються від звичних публіці.