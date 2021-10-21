На одно лицо: кто на кого похож в королевской семье Великобритании

Ныне живущие члены монаршего семейства унаследовали немало черт от своих предков, которых уже нет.

Члены королевской семьи Великобритании, начиная с 95-летней Елизаветы II и заканчивая ее 6-летней правнучкой Шарлоттой, унаследовали черты своих предков, причем в некоторых случаях сходство видно невооруженным глазом. Британский таблоид Daily Mail представил ряд сравнительных портретов, продемонстрировав всему миру, кто же на кого похож в королевской семье.

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Елизавета II

Королева Елизавета II очень похожа на свою бабушку, супругу короля Георга V Марию Текскую (1867–1953). При этом женщины похожи не только внешне. Мария, как и Елизавета, была чрезвычайно предана своей стране и поддерживала своего мужа, двух своих сыновей и внучку Елизавету в течение их правления.

[ + – ] Королева-консорт Мария и ее внучка Елизавета II Фото: Dailymail.co.uk

Принц Чарльз

Нос и глаза Эдуарда VII (1841-1910) определенно были переданы праправнуку и будущему королю принцу Чарльзу. Эдуард VII — старший сын королевы Виктории и принца Альберта. Он правил до своей смерти в 1910 году. Принц Чарльз, которому сейчас 72 года, взойдет на престол после смерти матери, королевы Елизаветы II.

[ + – ] Эдуард VII и принц Чарльз Фото: The Daily Mail

Принцесса Анна

Королева-консорт Мария наделила своими чертами не только внучку, но и правнучку, принцессу Анну, дочь Елизаветы II. У них одинаковая структура волос, а также поразительно похожие ледяной взгляд и линия бровей.

[ + – ] Королева-консорт Мария и принцесса Анна Фото: The Daily Mail

Принц Уильям

У короля Георга VI (1895-1952) и его правнука принца Уильяма похожие глаза и губы. Георг VI, которого в семье называли Берти, взошел на трон после того, как его неоднозначный брат отказался от монархии. После его смерти в 1952 году трон перешел к его старшей дочери Елизавете.

[ + – ] Георг VI и принц Уильям Фото: The Daily Mail

Принц Гарри

Что касается принца Гарри, то журналисты обнаружили не одного, а целых двух членов королевской семьи, на которых похож младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы. Так, существует поразительное сходство между принцессой Мэри (1867–1953) и ее праправнуком. Однако не меньше Гарри похож и на своего деда, принца Филиппа, герцога Эдинбургского: у них одинаковые улыбки, волосы и глаза.

[ + – ] Принцесса Мэри и принц Гарри Фото: The Daily Mail

[ + – ] Принц Филипп и принц Гарри Фото: Daily Mail

Принцесса Шарлотта

Похожая ситуация – и у принцессы Шарлотты, дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма. С первых дней все называют девочку копией своей прабабушки-королевы, причем большое сходство прослеживается на детских фото.

[ + – ] Елизавета II в детстве и принцесса Шарлотта Фото: The Daily Mail

Однако у Шарлотты есть и другие предки, черты которых она унаследовала. Часто глаза, нос и улыбку принцессы Шарлотты также сравнивают с ее бабушкой принцессой Дианой. На этих фотографиях они очень похожи.

[ + – ] Диана Спенсер в детстве и принцесса Шарлотта Фото: The Daily Mail

Напомним, как по-настоящему зовут некоторых членов королевской семьи, имена которых отличаются от привычных публике.