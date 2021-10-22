Принцесса Шарлотта унаследует легендарное украшение принцессы Дианы

Как старшая внучка принцессы Дианы, Шарлотта имеет право на украшение своей бабушки, хранителем которого является брат Дианы Чарльз Спенсер.

Шестилетняя дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта собирается унаследовать одну из самых известных и знаковых семейных реликвий принцессы Дианы – ее семейную тиару, которую она носила в день свадьбы с принцем Чарльзом, сообщают британские СМИ со ссылкой на источники в окружении Кембриджей и Спенсеров.

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Поскольку Шарлотта является старшей из внучек покойной принцессы Уэльской, она получит право первой выбрать украшения из коллекции дворцовых драгоценностей.

Самый желанный предмет, тиара Спенсеров, в настоящее время находится под присмотром младшего брата Дианы, графа Чарльза Спенсера, который живет в семейном доме Олторп.

"Уильям близок со своим дядей и спросил, можно ли когда-нибудь подарить Шарлотте тиару, тезку его матери. Уильям прекрасно знает, что у графа есть собственные дочери, но они оба согласились, что культовое произведение Дианы принадлежит ее первой внучке", – отмечает инсайдер.

По словам другого информатора, Шарлотта знает о своей бабушке и неоднократно видела фотографии, на которой та в тиаре.

[ + – ] На свадьбу Диана Спенсер надела семейную тиару, отказавшись от предложенных королевой украшений Фото: Getty Images

"Шарлотта более чем осведомлена о том, что она принцесса, и у нее уже есть пластиковые диадемы и платья, в которые можно переодеваться. Это очень мило", – отметил он.

Тиара Спенсеров была разработана компанией Garrard в 1930-х годах и создана с использованием других драгоценностей, принадлежащих этой семье. Центральная часть украшения в форме сердца была подарком на свадьбу бабушке Дианы от леди Сары Изабеллы Спенсер, тети 7-го графа Спенсера.

По традиции королевские невесты обычно одалживают головной убор или тиару у королевы на день свадьбы. Но для бракосочетания со старшим сыном монарха, принцем Уэльским, Диана решила надеть семейную реликвию. В ней на своих свадьбах были и обе сестры Дианы, леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз.

Ожидается, что помимо желанной тиары Спенсеров, принцесса Шарлотта унаследует некоторые из драгоценностей королевы, например, Владимирскую тиару с изумрудами от бабушки королевы, королевы Марии, стоимостью около 10 миллионов фунтов стерлингов.

[ + – ] Владимирская тиара Фото: The Crowns

Напомним, как по-настоящему зовут членов королевской семьи Великобритании, и на кого из своих предков больше всего похожа принцесса Шарлотта.