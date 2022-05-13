Єлизавета II привідкриє для публіки свою скриньку з коштовностями: що покажуть світові
Публіка побачить коронаційну сукню монарха, легендарну тіару й інші прикраси, які королева вдягала під час закордонних візитів.
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На честь Платинового ювілею правління королеви Єлизавети II монарх позичила кілька своїх особистих коштовностей фонду Royal Collection Trust, щоб виставити їх у Віндзорському та Букінгемському палацах, а також у Голірудхаусі цього літа, повідомляє People.
До переліку увійшли брошки, які Єлизавета II часто одягала під час офіційних турів Співдружності, які будуть виставлені разом із коронаційною сукнею королеви та мантією, а також її легендарна діамантова діадема.
Із 7 липня по 26 вересня відвідувачі Віндзорського замку зможуть побачити сукню авторства дизайнера Нормана Гартнелла, у якій принцеса Єлизавета прибула у Вестмінстерське абатство 2 червня 1953 року, щоб вийти звідти вже королевою Єлизаветою II. До нього додається фіолетова оксамитова мантія із шовковою підкладкою.
Також публіці покажуть п'ять брошок, що являють собою емблеми Співдружності, як натяк на ті ж квіткові емблеми, вишиті на сукні.
"Я думаю, що це підкреслює значення символічного дизайну й іконографії коронаційної сукні, але водночас це справді підтримує ідею королеви як глави Співдружності і той факт, що вона справді присвятила так багато часу своєму правлінню", — повідомила журналістам заступниця інспектора творів мистецтва королеви та кураторка виставки Каролін де Гіто.
Дорогоцінності включають канадську брошку з кленовим листом, зроблену Asprey & Co, яку принцеса Єлизавета носила під час першого візиту в Канаду в 1951 році. Пізніше цю брошку позичали Каміллі, герцогині Корнуольській, і Кейт Міддлтон.
Ще одна брошка — "Полум'яна лілія", що символізує національну квітку Зімбабве та Замбії. Вона була на жалобному одязі Єлизавети, коли вона повернулася у Великобританії з Кенії після повідомлення про смерть її батька в 1952 році.
Також у колекції є брошка королеви у вигляді австралійської акації, подарована монарху урядом і народом Австралії під час першого візиту туди 1954 року.
Брошка у вигляді новозеландської срібної папороті, яку королева позичила Кейт для її туру з принцом Вільямом у 2014 році, також є серед експонатів.
Завершує список яскрава брошка зі Шрі-Ланки з рожевими, блакитними та жовтими сапфірами, гранатами, рубінами й аквамаринами, яку подарували королеві в 1981 році.
У Букінгемському палаці з 22 липня по 2 жовтня британці та туристи зможуть побачити знамениту діадему королеви з 1333 діамантами круглого огранювання, двома рядами перлів (169 перлин) і зображенями троянди, будяка та двох трилисників, що представляють Англію, Шотландію та Ірландію.
Цю прикрасу носила кожна королева чи королева-консорт, починаючи з королеви Аделаїди, дружини Вільгельма IV. Саме в ній Єлизавету II можна побачити на більшості поштових марок і банкнот країн Співдружності. Іноді королева з'являється в ній на відкритті парламенту, яке цього року вона пропустила через проблеми зі здоров'ям уперше з 1963 року.
Ще одна коштовність, яку побачать відвідувачі, — намисто Делі Дурбар, яке вона успадкувала в 1953 році, у рік своєї коронації. Воно прикрашене дев'ятьма смарагдами, що спочатку належали бабусі королеви Марії, герцогині Кембриджській, а також підвіскою з діамантом вагою 8,8 карата, вирізаним із алмазу Куллінан. Як відомо, це найбільший із будь-коли здобутих алмазів.
У Голірудхаусі (резиденція королеви в шотландському Единбурзі) з 3 липня по 25 вересня всі охочі зможуть побачити вбрання, яке Її Величність носила з нагоди святкування Срібного, Золотого та Діамантового ювілеїв, а також подарунки, подані під час офіційних заходів.
Ювілейні вихідні, присвячені рекордному 70-річчю королеви на престолі, розпочнуться 2 червня із заходу Trooping the Colour, під час якого члени королівської родини, як очікується, з'являться на балконі Букінгемського палацу. Передбачається, що королева відвідає Дербі, одні з її найулюбленіших перегонів, концерт у Букінгемському палаці та Платинову ювілейну театралізовану виставу, святкування в стилі карнавалу, під час якого виступлять багато артистів, зокрема Ед Ширан.
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