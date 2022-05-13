Єлизавета II привідкриє для публіки свою скриньку з коштовностями: що покажуть світові

Публіка побачить коронаційну сукню монарха, легендарну тіару й інші прикраси, які королева вдягала під час закордонних візитів.

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На честь Платинового ювілею правління королеви Єлизавети II монарх позичила кілька своїх особистих коштовностей фонду Royal Collection Trust, щоб виставити їх у Віндзорському та Букінгемському палацах, а також у Голірудхаусі цього літа, повідомляє People.

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До переліку увійшли брошки, які Єлизавета II часто одягала під час офіційних турів Співдружності, які будуть виставлені разом із коронаційною сукнею королеви та мантією, а також її легендарна діамантова діадема.

Із 7 липня по 26 вересня відвідувачі Віндзорського замку зможуть побачити сукню авторства дизайнера Нормана Гартнелла, у якій принцеса Єлизавета прибула у Вестмінстерське абатство 2 червня 1953 року, щоб вийти звідти вже королевою Єлизаветою II. До нього додається фіолетова оксамитова мантія із шовковою підкладкою.

Фото: Getty Images

Також публіці покажуть п'ять брошок, що являють собою емблеми Співдружності, як натяк на ті ж квіткові емблеми, вишиті на сукні.

"Я думаю, що це підкреслює значення символічного дизайну й іконографії коронаційної сукні, але водночас це справді підтримує ідею королеви як глави Співдружності і той факт, що вона справді присвятила так багато часу своєму правлінню", — повідомила журналістам заступниця інспектора творів мистецтва королеви та кураторка виставки Каролін де Гіто.

Дорогоцінності включають канадську брошку з кленовим листом, зроблену Asprey & Co, яку принцеса Єлизавета носила під час першого візиту в Канаду в 1951 році. Пізніше цю брошку позичали Каміллі, герцогині Корнуольській, і Кейт Міддлтон.

Фото: Royal Collection Trust

Ще одна брошка — "Полум'яна лілія", що символізує національну квітку Зімбабве та Замбії. Вона була на жалобному одязі Єлизавети, коли вона повернулася у Великобританії з Кенії після повідомлення про смерть її батька в 1952 році.

Фото: Royal Collection Trust

Також у колекції є брошка королеви у вигляді австралійської акації, подарована монарху урядом і народом Австралії під час першого візиту туди 1954 року.

Фото: Royal Collection Trust

Брошка у вигляді новозеландської срібної папороті, яку королева позичила Кейт для її туру з принцом Вільямом у 2014 році, також є серед експонатів.

Завершує список яскрава брошка зі Шрі-Ланки з рожевими, блакитними та жовтими сапфірами, гранатами, рубінами й аквамаринами, яку подарували королеві в 1981 році.

Фото: Royal Collection Trust

У Букінгемському палаці з 22 липня по 2 жовтня британці та туристи зможуть побачити знамениту діадему королеви з 1333 діамантами круглого огранювання, двома рядами перлів (169 перлин) і зображенями троянди, будяка та двох трилисників, що представляють Англію, Шотландію та Ірландію.

Цю прикрасу носила кожна королева чи королева-консорт, починаючи з королеви Аделаїди, дружини Вільгельма IV. Саме в ній Єлизавету II можна побачити на більшості поштових марок і банкнот країн Співдружності. Іноді королева з'являється в ній на відкритті парламенту, яке цього року вона пропустила через проблеми зі здоров'ям уперше з 1963 року.

Ще одна коштовність, яку побачать відвідувачі, — намисто Делі Дурбар, яке вона успадкувала в 1953 році, у рік своєї коронації. Воно прикрашене дев'ятьма смарагдами, що спочатку належали бабусі королеви Марії, герцогині Кембриджській, а також підвіскою з діамантом вагою 8,8 карата, вирізаним із алмазу Куллінан. Як відомо, це найбільший із будь-коли здобутих алмазів.

Фото: Getty Images

У Голірудхаусі (резиденція королеви в шотландському Единбурзі) з 3 липня по 25 вересня всі охочі зможуть побачити вбрання, яке Її Величність носила з нагоди святкування Срібного, Золотого та Діамантового ювілеїв, а також подарунки, подані під час офіційних заходів.

Ювілейні вихідні, присвячені рекордному 70-річчю королеви на престолі, розпочнуться 2 червня із заходу Trooping the Colour, під час якого члени королівської родини, як очікується, з'являться на балконі Букінгемського палацу. Передбачається, що королева відвідає Дербі, одні з її найулюбленіших перегонів, концерт у Букінгемському палаці та Платинову ювілейну театралізовану виставу, святкування в стилі карнавалу, під час якого виступлять багато артистів, зокрема Ед Ширан.

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