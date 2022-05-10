Проблеми зі здоров'ям. Єлизавета ІІ вперше пропустила церемонію відкриття парламенту

Уся справа в поганому самопочутті Її Величності.

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Її Величність мала бути присутньою на церемонії відкриття парламенту у вівторок, 10 травня, але через проблеми зі здоров'ям вперше за 59 років її замінить принц Чарльз. Спадкоємець британського престолу прочитає промову від імені Її Величності. Про це пише Hellomagazine із посиланням на Букінгемський палац.

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За інформацією видання, у Палаці повідомили, що королева Великобританії продовжує відчувати епізодичні проблеми з пересуванням і, проконсультувавшись зі своїми лікарями, неохоче вирішила, що не буде присутньою на державному відкритті парламенту.

"На прохання Її Величності та за згодою відповідної влади принц Вельський зачитає промову королеви від імені Її Величності за участю герцога Кембриджського", — заявили в Букінгемському палаці.

У виданні зазначають, що це буде перша участь принца Вільяма а подібному заході.

Королівський трон у Палаті лордів під час церемонії буде порожнім — принц Чарльз і його дружина Камілла Паркер-Боулз сядуть на свої звичайні місця. При цьому Корону Британської імперії, у якій Єлизавета II зазвичай зачитує звернення, привезуть у парламент.

Нагадаємо, незабаром королева Великобританії відсвяткує свій Платиновий ювілей — Єлизавета II править країною 70 років. На урочистому заході вона вперше познайомиться зі своєю правнучкою Лілібет Діаною — дочкою принца Гаррі та Меган Маркл, яка народилася минулого року в США.

Герцог і герцогиня Сассекські мають намір відвідати ювілей Єлизавети II, незважаючи на побоювання з боку сім'ї про те, що подружжя захоче влаштувати провокації, щоб привернути увагу преси.

Як писав раніше Фокус, у принца Гаррі та Меган Маркл важкі стосунки з королівською сім'єю. Ходили чутки, що принц Вільям хотів би налагодити стосунки з братом, але боїться, що їхні приватні розмови можуть потрапити в документальний фільм Netflix, адже знімальна група супроводжуватиме знаменитого онука Єлизавети II та його дружину під час їхньої поїздки у Великобританію.