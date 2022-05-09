Єлизавета II вперше зустрінеться з дочкою Меган Маркл та принца Гаррі

Дитина народилася уже в США.

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Донька герцогів Сассекських Лілібет Діана вперше зустрінеться з прабабусею — королевою Великобританії Єлизаветою Другою. Про це пише Insider.

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Як відомо, принц Гаррі з дружиною Меган Маркл та їхніми дітьми відвідають Великобританії в межах святкування 70-річчя правління королеви Єлизавети. І хоча онук монарха з дружиною не вийдуть на балкон Букінгемського палацу, проте вони стануть учасниками інших різноманітних заходів на честь святкування.

Тож під час Платинового ювілею сходження на престол королева Великобританії вперше познайомиться зі своєю правнучкою, яка минулого року народилася в США. Лілібет Діана навіть отримала першу частину свого імені на честь монаршої прабабусі (Лілібет королеву Єлизавету називали в дитинстві тільки найрідніші люди).

[ + – ] Принц Гаррі з дружиною Меган Маркл та дітьми Фото: Archewell Foundation

Перша і поки єдина донька герцогів Сассекських навіть відсвяткує свій перший день народження 4 червня 2022 у Лондоні. На цей день також заплановані певні заходи, присвячені святкуванню Платинового ювілею королеви Єлизавети.

У 2020 році принц Гаррі та його дружина Меган Маркл склали королівські обов'язки та переїхали до США разом зі своїм сином Арчі. Там вони пробують себе в різних ролях — Меган Маркл написала дитячу книжку, озвучила мультфільм та займається різноманітною просвітною роботою разом з чоловіком. У 2021 році в королівського подружжя народилася донька Лілібет Діана, і з того часу вона не виїжджала за межі Америки.

Нагадаємо, у 2022 році Меган Маркл та принц Гаррі вперше відвідали Європу разом після свого переїзду до США. Їхній візит відбувся в межах проведення в Нідерландах "Ігор нескорених". Відомо, що під час подорожі герцогське подружжя зустрілося з королевою Єлизаветою.

Також Фокус писав про день народження сина Меган Маркл та принца Гаррі. Принцу Арчі напередодні виповнилося три роки.